В Ярославле семья отравилась бытовым газом

В Ярославле семья с маленьким ребенком отравилась бытовым газом Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле целая семья – двухлетний ребенок и его родители отравились бытовым газом. ЧП произошло 9 декабря в доме на проспекте Ленина.

- Установлено, что в квартире отец ребенка самостоятельно, без привлечения специалистов установил проточный газовый водонагреватель. По причине отсутствия тяги произошла утечка газа, что послужило причиной отравления ребенка, а также самого мужчины и его жены, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Малыш находится в больнице. Сейчас его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Здоровью взрослых членов семьи тоже ничего не угрожает.

- Организовано проведение доследственной проверки. Проведен осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в СК.