В Ярославской области за неделю от коронавируса скончались 68 человек

В Ярославской области второй день подряд от коронавируса умирают 13 человек. Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области второй день подряд от коронавируса умирают 13 человек. За неделю с 3 по 10 декабря COVID-19 убил 68 ярославцев, с начала пандемии – 1 633.

По данным оперштаба на 10 декабря, поставлено 270 новых диагнозов, за неделю заболели 1 916 жителей области. С начала пандемии число заразившихся превысило отметку в 80 тысяч человек.

Вылечился за неделю 1 791 ярославец.

- Госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1512 пациентов: 1116 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 396 с типичной клиникой COVID-19, - уточнили в правительстве региона.