Пьяные выходные: в Ярославской области во время праздников большинство преступлений было совершено под воздействием алкоголя

Убийства и прочие преступления, совершенные «под градусом» не редкость Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Длинные ноябрьские выходные, которые правительство страны ввело с целью приостановить распространение коронавируса, для некоторых ярославцев закончились плачевно. И виной здесь не COVID-19, а неумение вовремя остановиться во время употребления алкоголя.

Убийства и прочие преступления, совершенные «под градусом» не редкость, но минувшие ноябрьские праздники их произошло слишком много. А впереди Новый год и вновь – длинные выходные. Возможно, что случаи из недавней практики, рассказанные и.о.руководителя Ярославского межрайонного следственного отдела СУ СК региона Дмитрием Кочановским, заставят ярославцев задуматься и снизить градус праздника.

Напился и поджег

Во время пьяной разборки мужчина облил своего обидчика горючей жидкостью и поджег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце октября в одной из деревень Ярославского района произошла трагедия. Двое мужчин выпивая вместе, поссорились. Очевидно, оба они были на той стадии опьянения, когда о контроле над собой не может быть и речи. Один из них, посчитав себя оскорбленным, не нашел ничего лучше, чем налить в бутылку горючую жидкость, облить своего обидчика и поджечь его. Мужчина, получив сильнейшие ожоги, был доставлен в больницу, но вскоре скончался. Его убийца пойман, и сейчас находится в следственном изоляторе. В отношении него выдвинуто обвинение по статье об убийстве с особой жестокостью, и тогда ему грозит на срок свыше 15 лет.

Напился и избил до смерти

5 ноября произошел еще один похожий инцидент. Муж, поссорившись со своей женой, избил ее. Конфликт зародился так же, как и в первом случае, из-за алкоголя, и понес за собой ужасающие последствия. Не выдержав побоев, женщина умерла. Супруг ее сейчас находится под следствием. Больше всего поражает то, что, по словам Дмитрия Кочановского, семья была самой обыкновенной, среднестатистической, не вызывающей никаких подозрений. Ни за одним из супругов подобное поведение раньше не замечалось. Вот до чего способен довести алкоголь. Его действию подвергаются не только зависимые и неблагонадежные люди, но даже самые спокойные и «нормальные».

Напился и натравил собаку

Пьяный мужчина натравил собаку на полицейских Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

8 ноября в Некрасовском районе пьяный мужчина устроил дома скандал, а когда его жена вызвала полицию, натравил бойцовскую собаку на приехавших сотрудников правоохранительных органов. К счастью, никто не пострадал, а виновник происшествия, протрезвев, полностью признал свою вину.

К счастью, по вине пьяного агрессивного человека никто не пострадал. Но мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь и здоровье представителей власти, а это уже серьезная статья. Раскаяние и извинения ему уже не помогут, ответить по закону придется.

Напились и схватились за ножи

Чаще всего во время бытового конфликта хватаются за ножи Фото: Полина Вачнадзе

В ночь с 13 на 14 ноября недалеко от Гаврилов-Яма было совершено еще одно убийство. Двое знакомых, выпив вместе, поссорились, и один ударил другого ножом. Так же, как и в первом случае, получивший ранение человек скончался, а нападавший находится под следствием. Точно такая же ситуация произошла в Ярославском районе между двумя сожителями. Долгое время они, не переставая, пили, потом начался скандал, и мужчина нанес женщине несколько ножевых ударов. Она не выжила.

- Никогда нельзя предвидеть, какое действие окажет алкоголь на человека. Нельзя быть уверенным даже в своем собственном поведении. Поэтому нужно всегда знать меру и стараться сдерживать себя, не употреблять слишком много. Впереди новогодние праздники, а это значит, что опасность возникновения подобных ситуаций будет велика. Следите за собой, своими родственниками и знакомыми, не увлекайтесь алкоголем, - рекомендует Дмитрий Кочановский. - Если вы чувствуете, что кто-то начинает вести себя неадекватно, провоцирует скандал или драку, сразу вызывайте полицию. Даже если дебоширит ваш родственник или друг. Пусть лучше у него будет административное наказание, чем он сломает жизнь себе и кому-то еще.