Избиением подростка из Ярославля заинтересовался глава Следственного комитета России

Чтобы открыть калитку, подросток пинает ее. Это видит сосед и бьет юношу. Скриншот с видео, страница Николая Кудрявцева, "Фейсбук".

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Ярославской области доложить ему о ходе проверки, связанной с избиением 14-летнего подростка.

О том, что на его сына напал 54-летний сосед, в социальных сетях рассказал отец пострадавшего юноши. По словам Николая Кудрявцева, сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы лица и живота юноша получил за то, что пнул ногой примерзшую калитку.

- Последовала серия ударов в голову и корпус, а потом серия ругательств и угроз. Удар по голове был такой силы, что у ребенка вылетели из ушей наушники, - написал Николай.

Подростка госпитализировали в больницу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку. Степень тяжести вреда здоровью, причиненного подростку, оценит судебно-медицинская экспертиза.