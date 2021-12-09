Герой Ярославской области Александр Никитин: "Лишившись ноги продолжил службу в уголовном розыске"

Александру Никитину был вручен орден Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За заслуги». Фото: УМВД России по Ярославской области

Удивительный человек и настоящий герой подполковник милиции Александр Никитин живет в Ярославле. Всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил людям и справедливости: служил в уголовном розыске, дежурил, задерживал преступников, участвовал в оперативных мероприятиях.

Родился будущий подполковник в 1949 году, судьба у него была непростая: маленького Александра мать отдала в детский дом. До своего 18-летний юноша сменил три интерната, а после ушел в армию.

Служба помогла определиться молодому человеку с предназначением. По возвращении, он поступил в Таллинскую школу милиции и с 1975 по 1985 год проходил службу в Ленинском районном отделение внутренних дел Ярославля - в уголовном розыске, работал с несовершеннолетними.

- Трудные подростки - зачастую воспитанники детских домов - были понятны и близки лейтенанту милиции Никитину. Чувствуя в «дяде Саше» своего, они раскрывали перед ним душу, помогали в работе, - рассказали о коллеге в УМВД России по Ярославской области.

В 29 лет, 6 сентября 1978 года, Александр Сергеевич лишился ноги. Находясь на службе он увидел на дороге петляющий грузовик. Это говорило о том, что за рулем находился человек в неадекватном состоянии. Позже милиционеры выяснили, что водитель был пьян и к тому же угнал авто.

Александр Никитин пытался остановить машину, но на требования водитель грузовика не реагировал. Тогда он обогнал автомобиль, перегородил путь мотоциклом, вышел на дорогу и стал подавать сигналы "стоп". Однако водитель решил пойти на таран и сбил Александра Сергеевича.

В этой аварии милиционер потерял ногу, но это не стало для него поводом завершить службу. После ампутации он вернулся в уголовный розыск: днем задерживал преступников, а вечером лечил натертую протезом культю:

- Не хотел «бюллетенить», - говорит ветеран, - боялся, что в больницу положат. Вот и не говорил никому. Мне повезло тогда, что профессор, проводивший операцию, принял решение сохранить мне колено. Без сустава на протезе я дальше точно не смог бы продолжить службу.

Сейчас Александр Сергеевич Никитин является членом Совета ветеранов ОМВД России по Ленинскому городскому району. За активную общественную работу в 2020 году он был награжден Почетной грамотой УМВД России по Ярославской области. А 24 ноября 2021 года на общем собрании Совета ветеранов и общественного совета при ОМВД России по Ленинскому городскому району ему был вручен орден Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск «За заслуги».