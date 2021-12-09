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Здоровье9 декабря 2021 9:15

В Ярославской области поставлен антирекорд по смертям за сутки от коронавируса - умерли 13 человек

По данным оперштаба на 9 декабря, зарегистрировано 268 новых заражений
Полина Вачнадзе
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Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

13 человек скончались от коронавируса за сутки в Ярославской области. Такого показателя в регионе еще не было.

В последние дни количество летальных исходов растет. Начался рост с 4 декабря, в этот день скончались 8 ярославцев. Далее два дня подряд умирали по 9 человек, 7 декабря - 7 человек. Вчера число смертей вновь увеличилась до 9, а сегодня в регионе побит антирекорд - 13 скончавшихся. С начала пандемии в Ярославской области COVID-19 убил 1 620 человек.

При этом немного снизилось количество новых суточных заражений - сегодня их 268. С начала пандемии заболели COVID-19 79 884 ярославца.

Всего заражений в России: 9 925 806 (+30 209)

Умерли в России: 286 004 (+1 181)

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