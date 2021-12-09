Житель Рыбинска подарил городу ель со своего дачного участка: "Жалко пилить на дрова такую красоту"

Ель росла на участке рыбинца около 40 лет. ФОТО: администрация Рыбинска

Житель Рыбинска Сергей Румянцев подарил городу ель со своего дачного участка. Дерево росло около 40 лет и доросло до 15 метров, стало небезопасно и для щитового домика, и для линии электропередач.

- - Жалко такую красоту просто распилить на дрова, когда можно детям доставить радость на новый год, - решил Сергей Румянцев и предложил специалистам МУП "ДЭС" спилить красавицу и установить ее на площади.

Чтобы сохранить ель в приглядном виде, пришлось проводить настоящую спецоперацию, которая длилась около часа и в ней были задействованы 10 человек. ФОТО: администрация Рыбинска

Предложение приняли. Чтобы сохранить ель в приглядном виде, пришлось проводить настоящую спецоперацию, которая длилась около часа и в ней были задействованы 10 человек. Они прикрепили дерево к стреле крана, спилили, а затем бережно подняли выше электролинии и погрузили на длинномер. Не пострадали ни ель, ни провода, ни забор.

- 15-метровую ель установят на площади Славского в микрорайоне Волжский. Еще две елки, подаренные рыбинцами, установили в центре кругового перекрестка на улице Фурманова и у Дворца культуры Переборы. Практика такого сотрудничества с жителями в Рыбинске существует не первый год. Благодарю всех, кто откликается и дарит праздник остальным, особенно детям, - написал глава Рыбинска Денис Добряков.