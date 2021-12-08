Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев держит ситуацию с общественным транспортом под личным контролем

Специалисты транспортной отрасли мониторят все обращения горожан. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правительство области сообщило, что по данным мэрии Ярославля, выпуск автобусов по муниципальным автобусным маршрутам сегодня увеличился в среднем на 12% по отношению к вчерашнему дню

После того как мэрия Ярославля не смогла самостоятельно решить вопрос транспортного обслуживания жителей города, вопрос взял на контроль врио губернатора Михаил Евраев. Поскольку прежние перевозчики не справлялись с возложенными на них объемами работ, глава региона поручил привлечь крупные российские транспортные компании.

Действующие перевозчики, АО «ПАТП №1 города Ярославля» и ООО «ГИРФТРАНС», смогли более эффективно выстроить работу благодаря снижению нагрузки – уменьшению числа обслуживаемых маршрутов. Кроме того, на 5 основных городских маршрутах уже работает транспорт ООО «Первая пассажирская компания» (Национальная транспортная ассоциация) и ООО «Автомиг» (Ранд-транс). На заседании оперативного штаба, прошедшем вчера в мэрии при участии департамента транспорта Ярославской области и перевозчиков, принято решение о корректировке графика выхода новых перевозчиков с целью обеспечения надлежащей стажировки и подготовки водителей для работы на маршрутах.

– На запланированные объемы выходим поэтапно. Сейчас автобусы перевозят пассажиров по трем маршрутам – №1, 13 и 79, – сообщил представитель ООО «Первая пассажирская компания» в Ярославле Константин Марьясин. – В ближайшее время в соответствии с договором начинаем работу на маршрутах №57 «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Гудованцева», №62 «15-й микрорайон» – «Улица 1-я Технологическая», №41 «Ярославль-Главный» – «Поселок Прибрежный». Учитывая прошлый опыт, уже начали подготовительные работы. Водительский состав проинформирован о схемах движения, расписании. В выходные дни, когда трафик и плотность движения на дорогах уменьшатся, приступим к обкатке новых маршрутов.

Действующие перевозчики должны в полном объеме выполнять работу по сохраненным за ними маршрутам и точечно их усилить до середины декабря.

– Специалисты транспортной отрасли мониторят все обращения пассажиров, в том числе и в социальных сетях, взаимодействуют с перевозчиками для оперативного принятия решений по точечной или комплексной корректировке работы, – отметил заместитель директора департамента транспорта Ярославской области Илья Тюрганов. – К оценке качества транспортного обслуживания ярославцев подключены контрольно-ревизорские службы. Часть проблем действительно остается, мы уделяем этому пристальное внимание. Однако есть и положительная динамика, которую необходимо сохранять для того, чтобы к середине декабря обеспечить 100-процентное выполнение плана. Сейчас он выполняется на 88%.

В настоящее время у прежних перевозчиков, работавших на пределе возможностей, благодаря выходу на маршруты новых подрядчиков, появилась возможность отремонтировать резервный подвижной состав, равномерно распределить водителей, уточняется в сообщении.