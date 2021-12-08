Достоевский – первооткрыватель русского мира

2021 год в России объявлен «Годом Достоевского» Фото: Иван МАКЕЕВ

К этому событию приурочены многие мероприятия. Среди них, пожалуй, самый необычный проект - «Мир Достоевского» - международное онлайн состязание.

Он реализуется Академией МУБиНТ, одним из ведущих негосударственных вузов страны, в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи. Состязание адресовано в первую очередь нашим молодым соотечественникам, проживающим за рубежом, и пройдет на платформе АИС «Молодые соотечественники», оператором которой выступает Академия. Оно построено по принципу образовательного квеста и онлайн-викторины. Победителем состязания станет тот, кто лучше и быстрее сориентируется в материале – в биографии и творчестве Федора Михайловича, выполнит все задания квеста и наберет наибольшее количество баллов в интеллектуальных боях-викторинах на «Арене».

Состязание проводится с 25 ноября по 14 декабря, и уже сейчас оно заслужило внимание экспертного сообщества. Среди тех, кто дал свою высокую оценку, известный историк литературы Павел Фокин, заведующий отделом «Музей-квартира Ф. М. Достоевского» ГМИРЛИ имени В. И. Даля.

- Павел Евгеньевич, о Достоевском, его жизни и творчестве написаны сотни томов научных исследований, в которых высказываются разные мнения о нем. На Ваш взгляд, какое значение имеет творчество Федора Михайловича для русской культуры?

- Сегодня Достоевский является неотъемлемой частью русской культуры. Без Достоевского само понятие русской культуры в том виде, в каком оно существует сегодня, невозможно. Его художественное, идейное, духовное наследие сформировало не одно поколение русских читателей, многие из которых откликнулись на него своим собственным творчеством — книгами, иллюстрациями, музыкой, театральными и кинематографическими работами, просветительской деятельностью. Среди тех, кто продолжил вместе с ним разгадывание тайны человека — выдающиеся русские писатели, философы, богословы, художники, композиторы, актёры, режиссёры, деятели культуры, каждый из которых сам по себе составляет гордость русской культуры. Можно без преувеличения сказать, что Достоевский дал мощнейший импульс для развития всей русской цивилизации. И это неслучайно. Достоевский корнями своими уходит в русскую национальную культуру, он в полной мере воспринял её идеалы и воплотил их в своей жизни и творчестве. Достоевский - одно из связующих звеньев русского мира, придающих ему целостность и прочность.

- А что такое феномен Достоевского лично для Вас?

- Для меня Достоевский, в первую очередь, пример потрясающего жизнелюбия, духовной стойкости, веры. Он прошёл через невероятные жизненные испытания и не только не сломился, но в каждом из них обретал новую силу. Его открытость к миру, интерес к людям, непрерывное саморазвитие и самообразование, напряжённый труд по формированию своей личности — вот что вызывает восхищение, что привлекает.

- Как Вы считаете, остались ли на Ваш взгляд «белые пятна» в биографии и творчестве Достоевского?

- Я бы назвал «белыми пятнами» не те отсутствующие факты, которые обычно в связи с этим выражением подразумевают — такие тоже есть, конечно, — а те, которые у всех на виду, но которые до сих пор или не в полной мере осознаны и поняты, или вовсе не замечены. Поверьте, их немало. Поэтому Достоевского так интересно читать и перечитывать. Всё время открывается что-то новое!

- Достоевский, наверное, самый популярный русский писатель в мире. Чем, на Ваш взгляд, можно объяснить его популярность за рубежом?

- Достоевского в мире ценят как одного из пророков человечества, распахнувшего перед людьми глубины человеческой личности и человеческих отношений, их антиномичность и непредсказуемость. Но Достоевский пророк особого типа. Он не витийствует с трибуны, не поучает своих читателей. Он обращается к ним с доверительным словом, видит и ценит личность каждого, каждого любит и признаёт его право на самость. Суперинтеллектуал, Достоевский каждого видит достойным собеседником и с каждым говорит о главном и сложном, не сомневаясь, что его поймут. В этом природа его особой популярности: все мы хотим общения с умным и внимательным к нам человеком, а Достоевский как раз даёт такую возможность.

Социальные прогнозы Достоевского, подтвердившиеся в ХХ веке на сто процентов, также лежат в основе его авторитета.

И не будем забывать об цивилизационном интересе народов друг к другу. В Достоевском и его героях иностранные читатели обоснованно видят представителей русского мира.

- Сейчас принято сетовать на то, что современная молодежь мало читает русскую классику и Федора Михайловича в том числе, что, на Ваш взгляд, Достоевский может дать молодым людям в 21 веке?

- Да то же, что и всегда — интеллектуальное мужество и свободу.

- Может быть, низкий интерес молодежи связан с тем, что мы в разговорах и работе с ними используем не те форматы? Как можно, на Ваш взгляд, заинтересовать молодежь сегодня?

- Вопрос непростой. Методик множество. Формы и приёмы могут быть любые. Главное — не упрощать. Не упрощать как Достоевского, так и аудиторию, к которой мы обращаемся со словом о Достоевском. Слушать её, слышать, давать ей право самостоятельно думать и говорить. В основе любого педагогического процесса, как известно, находится личность - ученика, учителя. Нужно больше доверять друг другу. И помнить, что Достоевский - не учебник, а пророк.

- Какие новые форматы в работе с молодежью в области культурного просвещения, приобщения к творчеству Достоевского, на Ваш взгляд, можно отметить?

- Было бы неплохо для начала овладеть существующими технологиями. Например, методикой медленного чтения.

Дмитрий Разумов, проректор по гуманитарному образованию и воспитательной работе Академии МУБиНТ, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин. Кандидат исторических наук, доцент