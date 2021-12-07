СКР по Ярославской области собирается обжаловать решение суда, согласно которому подростка-анархиста отпустили под подписку о невыезде Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 7 декабря, Кировский районный суд освободил из-под стражи 16-летнего подростка, у которого сотрудники ФСБ нашли взрывчатку и оружие. Юношу, живущего в Рыбинском районе, подозревают по статьям «Незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Однако в Следственном комитете России по Ярославской области сейчас готовят документы для обжалования решения суда, которое было принято сегодня днем.

- Мера пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому, о которой ходатайствовало следствие, избрана не была. Кировский районный суд города Ярославля в удовлетворении ходатайства отказал. 16-летнему подозреваемому избрана подписка о невыезде. В настоящее время следователями готовятся документы в надзирающие органы для решения вопроса об обжалования принятого судом решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в поселке Каменники Рыбинского района сотрудниками ФСБ был задержан 16-летний подросток, который в интернете призывал людей к насилию в отношении органов власти и правопорядка, а также планировал проведение резонансных акций.