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Общество7 декабря 2021 13:25

В Ярославле освободили из-под стражи подозреваемого подростка-анархиста

Районный суд отказал в ходатайстве следователю
Влада Красоткина
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Подозреваемый покинул зал суда. Фото: официальный сайт Кировского районного суда

Подозреваемый покинул зал суда. Фото: официальный сайт Кировского районного суда

7 декабря в Кировском районном суде Ярославля 16-летнего подозреваемого в анархизме освободили из-под стражи.

- Судом отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании в отношении 16-летнего жителя Рыбинского района Ярославской области, подозреваемого в совершении преступлений по статьям «незаконное изготовление, хранение взрывчатых веществ»,«незаконное изготовление, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-служба областного суда Ярославля.

Подозреваемый покинул зал суда. Постановление в законную силу не вступило.

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