ФСБ опубликовало видео с задержания подростка-анархиста из Ярославской области

В поселке Каменники Рыбинского района сотрудниками ФСБ задержан 16-летний подросток. Кадры оперативной съемки

В поселке Каменники Рыбинского района сотрудниками ФСБ задержан 16-летний подросток. Сотрудники правоохранительных органов опубликовали кадры со спецоперации.

Юношу, учащегося одного из специальных учебных заведений, взяли во время встречи с молодым человеком, о личности которого пока ничего не сообщается. В машине, припаркованной неподалеку, обнаружили самодельное взрывчатое вещество. В доме подростка изъяли обрез охотничьего ружья и боеприпасы, а также средства связи.

- Пресечена противоправная деятельность сторонника анархизма, причастного у обороту средств поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Задержанный является участником "закрытых" чатов в Telegram, объединяющих радикально настроенных граждан, - сообщили в ФСБ.

Через Интернет, считает следствие, молодой человек призывал к насилию в отношении представителей органов власти и правопорядка, планировал совершение резонансных акций, направленных на дестабилизацию обстановки в регионе.

Возбуждены два уголовных дела: "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств". Сейчас решается вопрос о заключении рыбинца под стражу.