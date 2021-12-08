Михаил Евраев: «Первые автобусы новых перевозчиков уже работают на маршрутах в Ярославле»

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев: - Мы не хотим «немножко» улучшить ситуацию с общественным транспортом в Ярославле. Мы хотим ее улучшить кардинально, чтобы люди могли ездить не в переполненных автобусах и не мерзли на остановках. Фото: Правительство Ярославской области

Ситуация экстренная

Транспортная реформа, начавшаяся в Ярославле в июле текущего года, в буквальном смысле перевернула жизнь горожан. Люди опаздывают на работу, не могут вовремя попасть на важные мероприятия и встречи, мерзнут на остановках и нервничают.

- На днях я чуть не сорвал электронные торги заказчику из-за того безобразия, которое у нас в городе творится с автобусами, - возмущается специалист по электронным торгам Александр Иванов. - Мне нужно было приехать к 9 утра к «Красному маяку», по расписанию 90с должен был появиться на «Холодмаше» через 5-8 минут. Я простоял на этой остановке полчаса, ехал в битком набитом автобусе, к заказчику попал только в 9 часов 39 минут, буквально чудом на последней минуте успев вступить в аукцион!

Мнение горожан - важный индикатор для врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева. 24 ноября на заседании правительства области он отменил рассмотрение вопроса об организации транспортного обслуживания населения и исключил его из повестки дня в связи с тем, что проблемы в работе общественного транспорта в Ярославле до сих пор не решены.

Он напомнил, что две недели назад были проведены переговоры с перевозчиками и поставлена задача кардинально изменить ситуацию - сделать работу общественного транспорта стабильной. Глава региона отметил, что областные власти были вынуждены заняться решением транспортных проблем в Ярославле, так как мэрия не смогла это сделать самостоятельно.

- Меры, которые были приняты, оказались недостаточными, - отметил Михаил Евраев. - По-прежнему не хватает водителей. Не хватает автобусов. Поскольку перевозчики, которых в июле привлекла мэрия, с этой работой справиться не могут, мы будем дополнительно приглашать новые транспортные компании. Ярославцам нужна нормальная работа общественного транспорта.

Провел переговоры лично

Михаил Евраев попросил о содействии три крупнейшие российские транспортные компании, которые работают во многих регионах страны. Договоренности были достигнуты с ООО «РАНД-ТРАНС», Национальной транспортной ассоциацией, ПАО «Группа Автолайн». Но с последней договор пока не заключен.

Процедура заключения договоров с первыми двумя компаниями завершилась. Перезаключаются договоры с местными подрядчиками, осуществляющими пассажирские перевозки в областном центре сегодня. Они обслуживают то количество маршрутов, которое соответствует их возможностям. Количество же автобусов на городских маршрутах в ближайшее время должно значительно увеличиться.

Новые перевозчики должны вывести на городские маршруты до середины декабря 170 автобусов.

Стоимость проезда останется той же

Врио губернатора сообщил, что прибытие новых автобусов потребует привлечения новых водителей. И на переговорах с перевозчиками была достигнута договоренность, что они командируют необходимое количество персонала и обеспечат его проживание. Мэрия уже подобрала гостиницу. Михаил Евраев вместе с главой Ярославля осмотрел здание, чтобы убедиться в том, что условия подходящие.

- Это временная мера, и мы бы хотели, чтобы потом работали местные водители, - сказал Михаил Евраев. - Но сейчас нам надо решить проблему быстро, в моменте. Наша задача - предоставить жителям качественное транспортное обслуживание.

Новые договоры заключаются с перевозчиками до середины июля. Далее город перейдет на пятилетние контракты, конкурсные процедуры по которым будут запущены весной.

- Естественно, встает вопрос оплаты перевозчикам. До этого была такая ситуация, когда одни делали вид, что они работают, другие - что платят, - сказал глава региона. - Мы хотим, чтобы такого не было, чтобы никто друг друга не обманывал. Мы договорились, что будем платить как положено, своевременно. У города сейчас таких возможностей нет, поэтому мы выделяем средства из областного бюджета. И хотим, чтобы перевозчики качественно работали.

Оценивать работу транспорта планируется с помощью камер и контрольных групп, которые в ходе объезда города будут мониторить наличие резервов. Но главным инструментом контроля, как подчеркнул врио губернатора, останется обратная связь с жителями.

Привлечение новых транспортных компаний и перезаключение договоров с местными перевозчиками не повлияют на стоимость проезда - она останется в существующем размере.

Первые 27 автобусов крупных транспортных компаний прибыли в Ярославль из Санкт-Петербурга и Москвы. Фото: Мэрия Ярославля

Уже обкатали маршруты

Первая партия автобусов ООО «Ранд-Транс» прибыла в Ярославль в конце прошлой недели, 4-5 декабря новые подрядчики вывели свои автобусы на маршруты, чтобы обкатать их.

- Как мы изначально договаривались, выход на маршруты будет происходить поэтапно. Автобусы едут из разных регионов, это и Сочи, и Санкт-Петербург, Московская, Волгоградская, Самарская области и другие. Площадки автотранспортных предприятий готовы к их приезду, - подчеркнул врио губернатора Михаил Евраев.

Базироваться транспорт новых перевозчиков будет на территории областного АТП и городского ПАТП-1. Передовая группа автотранспортной организации из Санкт-Петербурга уже несколько дней работает в Ярославле.

- Положительный момент во всей этой неразберихе с автобусами - это возможность обратиться к Михаилу Евраеву лично через соцсети либо через мессенджер WhatsApp на горячую линию, - считает Лариса Николаева. - Понятно, что сразу решить эту проблему невозможно, но мы надеемся на главу региона, так как видим, что с его стороны есть пристальное внимание к ситуации, меры принимаются, значит, будет и результат.

КСТАТИ

Замечания и предложения о работе автобусов в Ярославле можно направлять на единый номер «Чат Транспорт Город» 7-915-973-98-78 в мессенджер WhatsApp.