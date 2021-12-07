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Общество7 декабря 2021 8:38

В Ярославле автобусов на магистральных маршрутах стало больше

В областном центре уже работают новые перевозчики
Мария СОКОЛОВА
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Ресурс новых перевозчиков направлен на наиболее востребованные маршруты, по которым поступает больше всего жалоб.

Ресурс новых перевозчиков направлен на наиболее востребованные маршруты, по которым поступает больше всего жалоб.

Фото: Правительство Ярославской области

Как сообщает областное правительство, компании Ранд-транс («Автомиг») и Национальная транспортная ассоциация («Первая пассажирская компания») вывели на маршруты свои автобусы. Их количество будет увеличиваться поэтапно.

В первый рабочий день, 6 декабря, почти у всех перевозчиков, работающих в Ярославле, возникли трудности с выпуском части автобусов, работающих на дизельном топливе.

- Были определенные сбои в связи с нехваткой дизельного топлива зимней категории, которое используется при низких температурах. Этот вопрос оперативно решили с руководством ярославской топливной компании, Газпромом. Всем перевозчикам была поставлена задача обеспечить транспортный состав необходимым количеством топлива всех категорий, чтобы и в последующие дни не допускать срывов в работе автобусов , - объяснил представитель мэрии.

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев поручил разобраться в причинах сложившейся ситуации с топливом и привлечь виновных к ответственности. О результатах главе региона доложит мэр Ярославля Владимир Волков.

В сообщении правительства области говорится, что Национальная транспортная ассоциация сегодня обслуживает маршруты 13 и 79. В соответствии с договором, до 13 декабря компания из Санкт-Петербурга выйдет еще на четыре маршрута. Ранд-транс в настоящее время обслуживает маршруты 2 и 92, а с 15 декабря будет работать еще на двух маршрутах. Ресурс новых перевозчиков направлен на наиболее востребованные маршруты, по которым поступает больше всего жалоб.

- Мы постоянно контролируем работу перевозчиков на муниципальных маршрутах, - отметил директор департамента транспорта Ярославской области Сергей Кайгородов. - Для проведения контрольных мероприятий и оценки эффективности работы в течении дня, привлечены работники контрольно-ревизионной службы ГБУ ЯО «Яроблтранском» и МУП ГПТ «Яргортранса». Сегодня они работают по одному из самых востребованных автобусных маршрутов №1 «Улица Волгоградская – 5 МКР». Контроль осуществляется как с использованием системы ГЛОНАСС и видеонаблюдения, так и при непосредственном визуальном контроле на остановочных пунктах по маршруту.

Местные перевозчики, отмечает областное правительство, за счет исключения части маршрутов и увеличения количества автобусов на наиболее востребованных маршрутах постепенно стабилизируют работу на оставшихся направлениях.

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