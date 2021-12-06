Михаил Евраев и Сергей Миронов провели рабочую встречу

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провели рабочую встречу. Фото: Правительство Ярославской области

В понедельник, 6 декабря, врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и руководитель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» Сергей Миронов провели двустороннюю встречу, а также расширенную, в которой приняли участие депутаты Госдумы от этой партии Анатолий Грешневиков, Анатолий Лисицин и Николай Бурляев.

Михаил Евраев, открывая встречу, поблагодарил Сергея Миронова за внимание к Ярославской области. Врио губернатора отметил, что у исполнительной и законодательной власти общая задача – работать для развития региона и улучшения качества жизни людей.

- Госдума сформирована из представителей разных политических сил. Неважно, какой партийный билет у вас есть, какого цвета символика партии, главное – выполнять взятые обязательства, делами оправдывать доверие людей, – подчеркнул Михаил Евраев.

В ходе двусторонней встречи Сергей Миронов озвучил готовность оказывать содействие правительству Ярославской области в решении важных вопросов социально-экономического развития региона.

- Я очень рад, что мой земляк, петербуржец, выпускник юридического факультета Петербургского университета возглавил замечательную Ярославскую область. Впереди большая созидательная и совместная работа. Я уверен, что потенциал нашей партии, которая на прошедших выборах нашла серьезную поддержку в Ярославской области, будет востребован. И уверен, что наша общая задача – работать на благо жителей Ярославской области, на то чтобы Ярославская область процветала, - сказал Сергей Миронов, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи.