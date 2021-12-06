Счастливый финал ДТП: в Костроме виновник аварии и пострадавшая стали жить вместе

Водитель рванул на красный свет светофора и столкнулся сразу с двумя машинами Фото: УМВД по Костромской области

Не было бы счастья, да не счастье помогли. Кто бы мог подумать, но именно семейным счастьем закончилась для 23-летней жительницы Костромы авария, в которую она попала в январе этого года.

Молодая женщин вместе со своей годовалой дочерью и двумя подругами ехала в такси. В машине не оказалось детского кресла, поэтому свою маленькую дочку костромичка взяла на руки. Беды ничто не предвещало, но водитель такси, который совсем недавно начал подрабатывать извозом, по каким-то причинам решил грубо нарушить правила дорожного движения. На перекрестке улиц Свердлова и Смоленской он рванул на красный сигнал светофора, но проскочить не успел.

- Такси "Фольксваген Поло" столкнулся с "Тойотой РАВ4" и "Ладой Приорой". Пострадали все пассажиры, которые находились в машине нарушителя. Двум женщинам 22 и 28 лет потребовалось амбулаторное лечение, 23-летняя женщина и ее ребенок были госпитализированы, - сообщили тогда в пресс-службе регионального УМВД.

Женщину пришлось буквально вырезать из покореженного автомобиля. У нее были сломаны кости, пострадало легкое. Малышка сильно поранила лицо. 24-летний водитель такси в той аварии травм не получил.

И после ДТП мужчина повел себя более чем достойно. Он, понимая, что виновен в случившемся, не стал избегать ответственности. Костромич навещал девушку в больнице, приносил ей лекарства и продукты. Не удивительно, что практически ежедневное общение не прошло бесследно: между молодыми людьми вспыхнули чувства и они стали жить вместе.

Об этом пострадавшая рассказала в суде. Она попросила прекратить уголовное дело в отношении своего любимого, если говорить об этой истории языком протокола, в связи с примирением сторон. Виновник аварии, а теперь уже возлюбленный, содержит и пострадавшую, и ее маленьких детей, то есть полностью загладил моральный вред от преступления.

Ходатайство потерпевшей суд удовлетворил. Но заплатить за свой опрометчивый поступок таксисту все же придется. Женщина-водитель "Тойоты", которая в том январском ДТП получила сотрясение мозга, потребовала компенсацию и суд частично ее удовлетворил.