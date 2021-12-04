В центре Ярославля водитель таксист избил женщину-пассажира: "Да мне плевать, кого бить"

В Ярославле таксист ударил двух пассажиров. Скриншот с видео, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Поздно вечером 3 декабря в центре Ярославля у ТЦ "Аура" произошла драка, которую сняли на видео очевидцы. На кадрах видно, как водитель такси бьет двух человек - мужчину и женщину. Они лежат на земле, мужчина прикрывает собой спутницу, но достается и ей.

К дерущимся подбежали прохожие с криком "Что ты творишь". Таксист им что-то говорит и уходит.

- Таксист избил женщину затем и мужчину со словами: "Да мне плевать, кого бить". По словам свидетелей, женщина вышла из машины и начала ее пинать, следом выбежал ее мужчина и начал ее уводить. Тут же выскочил таксист и полез драться к женщине, дал ей несколько раз по лицу, после чего она упала. Позже уже он дрался с мужчиной. Позже когда люди уже подошли к пострадавшим, от них очень сильно отдавало алкоголем. По предположениям конфликт спровоцировало неадекватное поведение женщины, - рассказала в группе "Жесть Ярославль" свидетель инцидента.

Как сообщили КП-Ярославль в полиции, сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в инциденте.

- Участники установлены. Проводится проверка, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.