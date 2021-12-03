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Общество3 декабря 2021 18:20

В Ярославле пропал 12-летий подросток

Юноша не выходит на связь, родители обратились за помощью в полицию
Влада Красоткина
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В день исчезновения Иван был одет так, как на фото. Фото: "ЯрСпас"

В день исчезновения Иван был одет так, как на фото. Фото: "ЯрСпас"

3 декабря в Дзержинском районе Ярославля пропал 12-летний Иван Лапшин. Подросток ушел из дома около 16:30 и больше не выходил на связь.

- Рост Ивана 146 сантиметров, волосы темные, глаза карие. В день исчезновения был одет в куртку с серыми светоотражающие вставками на рукавах, плечах. На капюшоне светлый мех, внутри капюшон ярко желтого цвета, желтые вставки на карманах. Джинсы синего цвета. На голове серая шапка. С собой был рюкзак серого цвета с рисунком, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Если вы знаете информацию, которая поможет найти Ивана, то просим сообщить ее в полицию по телефону 8 (4852) 550202.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ