Михаил Евраев: «Нам важно создать для угличан благоприятную среду»

Михаил Евраев: - Проект реконструкции изменит облик Углича. Фото: Правительство Ярославской области

Реализацию проекта обсудили участники совещания, которое врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев провел 3 декабря в ходе своей рабочей поездки в Угличский район.

– Углич - жемчужина Золотого кольца, хотим, чтобы он выглядел достойно и чтобы здесь был хороший сервис. Проект реконструкции изменит облик города. Если мы сделаем все достойно, то поток туристический вырастет на порядок, – сказал Михаил Евраев. – Но первыми изменения почувствуют местные жители и главным образом проект для них. Нам важно создать для угличан благоприятную среду, чтобы они могли гордиться не только историей своего города, но и его настоящим.

По информации правительства области, на средства одобренного инфраструктурного бюджетного кредита в размере 1,02 млрд рублей будет проведена реконструкция инженерных коммуникаций на улицах Спасской, Ленина, Опарина, Воскресенский угол, Ярославской и Ростовской, а также на Советской площади. Планируются благоустройство общественных пространств, замена коммуникаций и покрытия, освещение, озеленение, установка малых архитектурных форм в парке Победы и в районе причала. 2 млрд рублей частных инвестиций будет направлено на строительство новой гостиницы на 250 номеров на Успенской площади. В настоящее время инвестором уже вложено порядка 500 млн рублей в разработку концепции развития центральной части города, в проекты реконструкции улиц, парков и других объектов городской инфраструктуры, а также в создание Музея советского сыроделия.

В рамках проекта в 2022 году будет создано 200 рабочих мест, сообщили в региональном правительстве.