В Ярославской области от коронавируса за неделю умерли 32 человека

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В Ярославской области с 26 ноября по 3 декабря от коронавируса скончались 32 человека. Второй день подряд в регионе, по данным оперштаба, за сутки регистрируется одна смерть. Всего с начала пандемии скончались 1565 ярославцев.
За неделю зарегистрировано 1946 новых заражений и 1611 выздоровлений. Всего в области заболели COVID-19 78 238 человек, вылечились 62 783.
- Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1743 пациента: 1290 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 453 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.
На прошлой неделе госпитализированных было 2027.
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 40027;
Рыбинск – 7016;
Ростовский МР - 4305;
Переславский городской округ - 4596;
Тутаевский МР -2944;
Ярославский МР - 3390;
Угличский МР -3594;
Борисоглебский МР - 1536;
Некрасовский МР -1729;
Гаврилов-Ямский МР – 1389;
Пошехонский МР - 1107;
Рыбинский МР -1082;
Даниловскимй МР - 1235;
Мышкинский МР - 683;
Большесельский МР - 719;
Некоузский МР - 920;
Любимский МР - 821;
Первомайский МР - 672;
Брейтовский МР – 473.