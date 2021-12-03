В Ярославской области от коронавируса за неделю умерли 32 человека

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В Ярославской области с 26 ноября по 3 декабря от коронавируса скончались 32 человека. Второй день подряд в регионе, по данным оперштаба, за сутки регистрируется одна смерть. Всего с начала пандемии скончались 1565 ярославцев.

За неделю зарегистрировано 1946 новых заражений и 1611 выздоровлений. Всего в области заболели COVID-19 78 238 человек, вылечились 62 783.

- Госпитализированы на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 1743 пациента: 1290 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 453 с типичной клиникой COVID-19, - сообщили в оперштабе.

На прошлой неделе госпитализированных было 2027.

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 40027;

Рыбинск – 7016;

Ростовский МР - 4305;

Переславский городской округ - 4596;

Тутаевский МР -2944;

Ярославский МР - 3390;

Угличский МР -3594;

Борисоглебский МР - 1536;

Некрасовский МР -1729;

Гаврилов-Ямский МР – 1389;

Пошехонский МР - 1107;

Рыбинский МР -1082;

Даниловскимй МР - 1235;

Мышкинский МР - 683;

Большесельский МР - 719;

Некоузский МР - 920;

Любимский МР - 821;

Первомайский МР - 672;

Брейтовский МР – 473.