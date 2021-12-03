Возвращение к жизни. 3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов

Инвалидность - не повод отказываться от активной жизни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Ярославский протезно-ортопедический центр «Преодоление» входит в официальный реестр социальных предприятий, он помогает людям, возвращая им смысл жизни.

О работе центра нам рассказал его генеральный директор Владимир Дзысь.

Генеральный директор Владимир Дзысь. Фото: из личного архива.

- Владимир Васильевич, в чем заключаются особенности вашего центра, его взаимодействия с пациентами?

- В свое время я работал на более крупном предприятии. В силу объемов работы там существует разделение труда: один человек принимает заказы, встречаясь с пациентами, другие создают и подгоняют протезы в цехах, выдают готовую продукцию. У нас в «Преодолении», благодаря иному подходу к работе и компактности, система другая: от приема заказа до его выдачи с пациентом работает один и тот же специалист. Затем следует еще один обязательный этап, когда мы обучаем инвалида пользоваться протезом, помогаем освоиться с ним. Для этого существуют специальные методики: мы заново учим пациента ходить, в том числе по наклонной поверхности и по лестнице, пользоваться протезом, рассказываем, как правильно вести себя дома, в быту, на улице… И здесь очень важны доверие и установившийся психологический контакт.

- Вам и самим приходится учиться?

- Да, мы постоянно обучаемся, участвуем в специализированных конференциях, выставках, семинарах, наши специалисты получают необходимые сертификаты. Дело в том, что наука и медицинские технологии постоянно развиваются, год за годом совершенствуются протезы, появляются новые методики.

- Как производится сам протез?

- При приеме заказа из медицинского гипса делается слепок культи, затем культеприемная гильза изготавливается из специальной смолы и дорабатывается. Это всегда индивидуальная работа. Другие комплектующие, полуфабрикаты, мы приобретаем у мировых производителей. И собираем протез.

- Насколько долго инвалид обучается владеть протезом?

- Здесь тоже все очень индивидуально. Сказывается множество факторов: вид протеза, возраст и состояние пациента, его психологический настрой. Разумеется, важно и то, является ли это первичным протезированием или речь идет о замене протеза на новый (государство обеспечивает такую возможность для инвалида один раз в два года). Если речь идет о первичном протезировании, то кто-то обучается за месяц, а другим требуется намного больше времени. Здесь очень многое зависит и от нашего специалиста, и от родных и близких пациента, и от него самого. Важно, чтобы человек понял и принял ситуацию, научился с ней жить, не испытывал неоправданных иллюзий, что «все будет как раньше, до ампутации», но в то же время верил в себя и использовал имеющиеся возможности вернуться к активной жизни.

- Как происходит приобретение протеза?

- Существует два варианта приобретения протезов: за собственные средства с последующей компенсацией и в рамках государственных контрактов с уполномоченным органом - филиалами Фонда социального страхования. В любом случае рекомендуем предварительно обратиться в наш центр для получения рекомендаций по всем вопросам относительно получения протеза.

- Вы помогаете инвалидам-ампутантам. Наверняка у людей это не всегда производственные или бытовые травмы, несчастные случаи?

- Вы правы, спектр причин гораздо шире. Существует множество заболеваний, которые могут приводить к ампутации конечностей. Например, диабет, онкологические и сосудистые заболевания. К сожалению, никто не застрахован от подобных жизненных ситуаций.

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- Что происходит после того, как человек получил протез и прошел обучение?

- Через определенное время мы вновь с ним встречаемся, выясняем, какова динамика овладения протезом, даем свои рекомендации.

- Требуют ли протезы обслуживания в процессе эксплуатации?

- Да, порой возникает необходимость доработки. В первую очередь это касается гильзы. Ее иногда приходится менять до четырех раз за весь срок пользования протезом. Да и просто где-то подклеить, затянуть, убавить, смазать. Так называемое, плановое ТО.

- Вы занимаетесь не только протезированием, но и ортопедическими материалами?

- Да, мы начали выпускать ортопедические стельки, а также можем обеспечить пациентов под заказ всем, что им необходимо: корсетами, бандажами. В этом случае мы тоже снимаем необходимые мерки, чтобы определить индивидуальные особенности человека и предоставить ему именно то, что нужно. К сожалению, нередко люди мучаются, потому что без специалиста и специального оборудования не могут с этим разобраться и правильно компенсировать последствия недуга, снять огромную нагрузку со своего позвоночника и конечностей.

- Что самое сложное в вашей работе? И что приносит удовлетворение?

- Сделать протез - не проблема. У нас есть все необходимое оборудование и отработанные технологии. Важнее - работа с людьми и за 6 лет работы у нас сложилась хорошая репутация, к нам обращаются жители и других регионов.

Координаты центра «Преодоление»:

г. Ярославль, ул. Журавлева, дом 1

телефон: 8 (4852) 66-33-59

Официальный сайт: www.preodoleniye.ru