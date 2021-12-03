В центре Ярославле установили снегоплавильную станцию Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле установили первую снегоплавильную станцию. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Владимир Волков.

- Разместить ее удалось практически в центральной части города, что позволяет быстро выполнить вывоз снега. Раньше на заполнение самосвала снегом и его доставку до полигона уходило около полутора часов, сейчас на это требуется 25 минут, - рассказал градоначальник.

Благодаря установке, которая заработала минувшей ночью, дорожники смогут сократить время сбора и вывоза снега. Однако по ярославским дорогам пока не видно, что приводить в порядок их стали оперативней.

Площадь у вокзала Ярославль Главный Фото: Полина Вачнадзе

Проезжая часть проспекта Ленин вся в снегу Фото: Полина Вачнадзе

На обочинах сугробы Фото: Полина Вачнадзе

Снегоуборочная машина здесь вряд ли проходила Фото: Полина Вачнадзе