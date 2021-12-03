В центре Ярославле установили снегоплавильную станцию
Фото: Мэрия Ярославля
В Ярославле установили первую снегоплавильную станцию. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Владимир Волков.
- Разместить ее удалось практически в центральной части города, что позволяет быстро выполнить вывоз снега. Раньше на заполнение самосвала снегом и его доставку до полигона уходило около полутора часов, сейчас на это требуется 25 минут, - рассказал градоначальник.
Благодаря установке, которая заработала минувшей ночью, дорожники смогут сократить время сбора и вывоза снега. Однако по ярославским дорогам пока не видно, что приводить в порядок их стали оперативней.
Площадь у вокзала Ярославль Главный
Фото: Полина Вачнадзе
Проезжая часть проспекта Ленин вся в снегу
Фото: Полина Вачнадзе
На обочинах сугробы
Фото: Полина Вачнадзе
Снегоуборочная машина здесь вряд ли проходила
Фото: Полина Вачнадзе
На улице Ухтомского снег
Фото: Полина Вачнадзе