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Общество3 декабря 2021 7:10

В центре Ярославле установили снегоплавильную станцию

Это поможет быстрее вывозить снег с улиц города
Полина Вачнадзе
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В центре Ярославле установили снегоплавильную станцию

В центре Ярославле установили снегоплавильную станцию

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле установили первую снегоплавильную станцию. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр города Владимир Волков.

- Разместить ее удалось практически в центральной части города, что позволяет быстро выполнить вывоз снега. Раньше на заполнение самосвала снегом и его доставку до полигона уходило около полутора часов, сейчас на это требуется 25 минут, - рассказал градоначальник.

Благодаря установке, которая заработала минувшей ночью, дорожники смогут сократить время сбора и вывоза снега. Однако по ярославским дорогам пока не видно, что приводить в порядок их стали оперативней.

Площадь у вокзала Ярославль Главный

Площадь у вокзала Ярославль Главный

Фото: Полина Вачнадзе

Проезжая часть проспекта Ленин вся в снегу

Проезжая часть проспекта Ленин вся в снегу

Фото: Полина Вачнадзе

На обочинах сугробы

На обочинах сугробы

Фото: Полина Вачнадзе

Снегоуборочная машина здесь вряд ли проходила

Снегоуборочная машина здесь вряд ли проходила

Фото: Полина Вачнадзе

На улице Ухтомского снег

На улице Ухтомского снег

Фото: Полина Вачнадзе

Общество: ВОПРОС ДНЯ