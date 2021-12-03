Михаил Евраев: «Первые автобусы уже прибыли в Ярославль»

Автобусы новых перевозчиков выйдут на обкатку маршрутов в выходные - 4 и 5 декабря. Фото: Правительство Ярославской области

Также подписан контракт с другим крупным российским перевозчиком – Национальной транспортной ассоциацией. До воскресенья, 5 декабря, новые подрядчики выведут на маршруты свои автобусы. Об этом сообщило правительство области.

– Как мы изначально договаривались, выход на маршруты будет происходить поэтапно. Новые перевозчики, с которыми заключены договоры, не позднее середины декабря выведут на маршруты в Ярославле 170 автобусов с экипажами водителей. Первые автобусы уже прибыли в город. Автобусы едут из разных регионов – это и Сочи, и Санкт-Петербург, Московская, Волгоградская, Самарская области и другие. Площадки автотранспортных предприятий готовы к их приезду, – сказал врио губернатора Михаил Евраев.

Он также отметил, что, несмотря на то, что с третьим перевозчиком, «Группой «Автолайн», изначально была достигнута договоренность, договор пока не заключен.

– От «Автолайна» до конца этой недели мы ждем итоговое решение, приедут они работать в Ярославль или нет. У руководства этой компании возникли организационные сложности с быстрым выходом автобусов с водителями на маршруты. Многие вопросы упираются в финансовые ресурсы. Мы заверили коллег, что оплата будет производиться вовремя и в полном объеме. Поэтому они сейчас взвешивают свои возможности и дают нам окончательный ответ – да или нет, – сообщил глава региона и отметил, что департаменту транспорта области уже дано поручение провести переговоры с Национальной транспортной ассоциацией и ООО «Ранд-Транс» на предмет их возможностей взять на себя дополнительную нагрузку в случае, если «Группа «Автолайн» не сможет приступить к работе.

– Мы должны обеспечить для жителей бесперебойную работу общественного транспорта и создать нормальные условия для перевозчиков. Их задача – выполнить свои обязательства в строгом соответствии с условиями договора и никого не подвести, – сказал Михаил Евраев.

Все автобусы новых перевозчиков в выходные выйдут на обкатку маршрутов.

– Водителям нужно хотя бы немного привыкнуть к городу. Выходные для этого – самые подходящие дни. Не такой насыщенный трафик на дорогах, нет пробок, – отметил Михаил Евраев. – Конечно, пары дней водителям будет мало, чтобы запомнить маршруты, поэтому прошу жителей отнестись к этому с пониманием и по возможности помогать.

Базироваться транспорт новых перевозчиков будет на территории областного АТП и городского ПАТП-1. Передовая группа автотранспортной организации из Санкт-Петербурга уже несколько дней работает в Ярославле. Прежние перевозчики, договоры с которыми перезаключены, также продолжат обслуживать маршруты. Об этом так же говорится в сообщении правительства области.