Мэр Ярославля привез новогоднее настроение врачам и пациентам ярославских больниц

Ярославский градоначальник предложил волонтерам и бизнесу поделиться новогодним настроением с врачами и пациентами «красных зон». ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Ярославский градоначальник предложил волонтерам и бизнесу поделиться новогодним настроением с врачами и пациентами «красных зон».

— Мы собрали предпринимателей, и несколько компаний поддержали нашу идею, — говорит Владимир Волков. — Они в очередной раз доказали, что бизнес может быть социально ответственным. Пример всем! Спасибо и нашим волонтерам — спортсменам федерации тайского бокса Ярославской области. Вместе мы передали больницам полторы тонны фруктов, чтобы врачи знали, что мы помним об их подвиге.

Спортсмены, занимающиеся единоборствами, признаются, что без раздумий согласились принять участие в благотворительной акции.

— Вот уже почти два года главные бойцы — это врачи, — отмечает руководитель клуба «Боец» Денис Карташов. — Неизвестно, сколько еще «раундов» предстоит в борьбе с пандемией. И многое зависит не только от крепости здоровья, но и от крепости духа. Поэтому мы желаем всем — и врачам, и пациентам! — не терять бодрости. А если нужна будет поддержка, не забывайте, что рядом есть те, кто готов помочь в любую минуту!

Мандарины, апельсины и лимоны должны принести не только новогоднее настроение, но и заряд витаминов. Участники акции постарались, чтобы медики и пациенты смогли хотя бы ненадолго забыть о пандемии.

Участники акции постарались, чтобы медики и пациенты смогли хотя бы ненадолго забыть о пандемии. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Участники акции постарались, чтобы медики и пациенты смогли хотя бы ненадолго забыть о пандемии. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Участники акции постарались, чтобы медики и пациенты смогли хотя бы ненадолго забыть о пандемии. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

— Очень важно, чтобы врачи, которые все это время рискуют здоровьем и жизнями ради спасения пациентов, чувствовали, что они не одни, — заметил депутат муниципалитета и бизнесмен Роман Галагаев. — Особенно приятно, что сегодня объединились не только ярославские предприниматели, но и коммерсанты из других регионов, которые ведут бизнес здесь. Отрадно видеть среди нас представителей ООО «МСИ» (девелоперов торгового центра «МебельМаркт») и специализированного застройщика «Перспектива» (ЖК «Сердце Ярославля»).

Грузовик с фруктами заехал в госпиталь ветеранов войн, клиническую больницу № 2 и больницу имени Семашко.

Врачи отмечают, что обычно у них почти нет времени и возможности отвлечься. Пандемия не отступает. Бороться со стрессом помогают добрые дела, подобные сегодняшнему.

— Сладкая витаминная помощь, которую мы получили сегодня — очень приятная забота, — благодарит участников акции главный врач больницы имени Семашко Елена Ивенкова. — Потому что внимание к медикам на сегодняшний день ослабевает. Все привыкают к этой новой жизни, в том числе и врачи. Но сегодня подарки получат не только медики, задействованные в борьбе с ковидом, но весь персонал, потому что все без исключения, к сожалению, сталкиваются с болезнью. Огромное спасибо мэру, огромное спасибо благотворителям. Всем здоровья, берегите себя!

Поддержать врачей может любой ярославец, отмечают участники акции. Для этого нужно следить за своим здоровьем и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.