Ярославцам для счастья нужно 153 тысячи рублей

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Ярославля для счастья нужно 153 тысячи рублей. Это аж на целых три тысячи больше, чем в мае, когда Исследовательский центр SuperJob в очередной раз проводил опрос о "золотых горах" среди ярославцев. Кто знает, что могло повлиять на цифру. Возможно, это все предновогодние хлопоты.

- Стоит отметить, что в Ярославле счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 годами подорожало на 20 тысяч рублей, когда люди

озвучивали желаемые 133 тысяч рублей, - сообщили в исследовательском центре.

Что расскажет статистика о желаниях россиян

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тысяч рублей в месяц. В мае этого года запросы по стране были чуть скромнее - в 173 тысячи рублей.

Интересный факт: оказалось, что почти на треть для счастья денег побольше нужно все-таки мужчинам, чем женщинам: 203 и 155 тысяч рублей.

У молодежи до 24 лет запросы достаточно скромны. Им нужно всего 126 тысяч рублей в месяц.

Те, кто зарабатывает до 30000 рублей в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тысяч рублей.

Запросы россиян с доходом от 80000 тысяч рублей более существенны — 228 тысяч рублей.

Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у

москвичей: им для счастья нужно 228 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Владивосток - 204 тысячи рублей, на третьем Ростов-на-Дону - 198 тысяч рублей.