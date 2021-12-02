Питерская компания разработала схему благоустройства набережной в Костроме

Набережную Волги в Костроме ждет масштабная реконструкция. ФОТО: пресс-служба администрации Костромы

Набережную Волги в Костроме ждет масштабная реконструкция. Здесь планируют сделать туристско-рекреационный кластер, а именно привести в порядок левый берег от реки Черной по улице 1 Мая до моста через реку Кострома.

Разработать проект поручили питерской компании. Специалисты учли исследования территории, мнения горожан и вот, что из этого получилось.

Костромичи предложили осветить прогулочные зоны, сделать пешеходные и велосипедные дорожки, оборудовать детские городски и площадки для активного отдыха, а также по максимуму озеленить территорию.

Как уточнили в пресс-службе администрации Костромы, левобережная зона будет условно разделена на три части.

Природно-ландшафтная часть предназначена для прогулок. Здесь сделают пирсы, навесы, качели и смотровые площадки.

В исторической части обустроят площадку у Московской заставы и сквер, который находится рядом. Также здесь собираются сделать стилизованную торговую зону, установить стенды с туристическими маршрутами и достопримечательностями Костромы.

В современной части набережной, в том числе, и на пляже, предлагают оборудовать зону для детского отдыха и занятий спортом, кинотеатр, стоянку для туристических автобусов.

Проект благоустройства набережной должны разработать до 1 июня следующего года.