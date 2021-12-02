Транспортная реформа в Иваново: что изменится?

В Иванове прошли общественные обсуждения транспортной реформы, которая предстоит городу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове прошли общественные обсуждения транспортной реформы, которая предстоит городу. Перед созданием новой маршрутной сети проведено исследование пассажиропотока и анализ потребностей пассажиров. В итоге принято решение создать три типа маршрутов.

Магистральные маршруты будут работать по самым популярным направлениям. Интервал между автобусами и троллейбусами, по планам, составит 5-10 минут, а ходить они будут до позднего вечера.

У городских маршрутов предусмотрен интервал в 10-20 минут.

Подвозящие маршруты будут работать на малозагруженных и пригородных направлениях, удаленных территориях.

- Это большая программа, и ее цель - сделать автобусы удобными для людей. Чтобы вместо того, чтоб получить хамство и стресс, как сейчас, у людей было удовольствие от поездки. Вторая принципиальная вещь – невозможно сейчас никуда вечером добраться, поэтому это продление работы транспорта до полуночи, а может быть, даже позже на главных маршрутах, - сказал глава региона Станислав Воскресенский. И уточнил: и чтобы по карману не било.

При этом губернатор предложить по максимуму сохранить существующую транспортную сеть и внести изменения только там, где они действительно требуются.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрия Вавринчука, будут оборудованы дополнительные остановки, разворотные кольца, достроена контактная сеть, поставлены светофоры и приведены в порядок сами дороги.

Многие автобусы сменят свои номера - и это вызвало недовольство ивановцев, которые опасаются путаницы и долгого привыкания к новой нумерации. Разработчик уточнил, что существующие номера останутся лишь на 10 маршрутах, что на Станислав Воскресенский возразил и попросил максимально сохранить привычные пассажирам цифры.

Подняли на общественных слушаниях и вопрос пересадок: в новой маршрутной сети их становится больше, что существенно ударит по карманам пассажиров. Сейчас обсуждаются варианты, как сделать эти пересадки бесплатными.

Не довольны транспортной реформой жители поселка Железнодорожный, Седеево в Кохме, деревни Богданиха, станции Ермолино и Горино, которые оказались «за бортом» сети. Многие из этих населенных пунктов вообще не попали в новую схему, а другим предложили неудобные пересадки.

Всего по новой маршрутной сети пришло около 3,2 тысяч жалоб и предложений. Многие из них учтены и будут применены.

Скорректированный вариант вновь вынесут на обсуждение, таких встреч будет несколько. Свои предложения ивановцы могут оставить здесь.