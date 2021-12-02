В ЯрГУ имени П.Г.Демидова пройдет День открытых дверей. Фото предоставил Математический факультет Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова

Уважаемые старшеклассники и их родители!

Математический факультет Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова приглашает вас на первый в этом учебном году день открытых дверей факультета, который состоится 5 декабря 21 года в онлайн-формате (регистрация — по приложенному QR-коду).

Из первых уст — от декана, заведующих кафедрами, преподавателей и ответственного за прием вы сможете узнать про:

- особенности приемной кампании-22 и изменения в порядке приема (новые сроки, новые требования, новые правила);

- наши мероприятия — это и Олимпиада, и Конференция, и Школа при факультете, и Пробные ЕГЭ — словом, всё для того, чтобы дать вам возможность удобно, комфортно и эффективно подготовиться к ЕГЭ и набрать максимум баллов не только на экзаменах, но и на «допах»;

- обновленный перечень индивидуальных достижений — сразу 2 мероприятия нашего факультета вошли в министерский перечень, что позволит вам получить еще больше дополнительных баллов при поступлении к нам;

- достижения и перспективы наших студентов и выпускников — от олимпиад и стартапов до сотрудничества с мировыми ИТ-корпорациями и собственного ИТ-бизнеса за границей;

- уникальный проект ПМИ+ (углубленную образовательную программу, где наши студенты получают возможность сотрудничать с научными центрами и преподавателями топовых столичных вузов — МГУ и ВШЭ, не покидая Ярославля);

А еще обсудим обновленные ЕГЭ, подискутируем про то, у кого зарплата выше —программиста, аналитика или специалиста по информационной безопасности, и, конечно, ответим на ваши вопросы.

До встречи в эфире!

Адрес факультета:

150008, г. Ярославль, ул. Союзная, 144

Телефон деканата: +7 4852 78-85-91

Телефон для справок по вопросам поступления: +7 964 482 6310

WhatsApp: +7 964 482 6310 E-mail: math@uniyar.ac.ru

E-mail по вопросам поступления: kaphedra@mail.ru