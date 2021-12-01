В Ярославской области празднуют 200-летие Николая Некрасова: программа юбилейной декады

Подготовка к такой знаменательной дате шла не один год. Фото: Правительство Ярославской области

С 1 декабря в Ярославской области стартовала юбилейная декада в честь 200-летия русского поэта Николая Некрасова. Подготовка к такой знаменательной дате шла не один год. За десять дней по всему региону пройдет более 30 мероприятий памяти нашего земляка.

- Состоится VI международный форум литературных музеев «Наследие Н.А. Некрасова в культурном контексте. Миссии литературных музеев в современном мире» и торжественное мероприятие, посвященное 200-летию поэта. Также студенты приняли участие в межвузовском конкурсе «Искусство наживать деньгу», 8 декабря состоится награждение победителей. Призом для них будут юбилейные монеты, выпущенные специально к 200-летию Некрасова, - сообщили в правительстве Ярославской области.

На этом программа не заканчивается. Ровно 100 картин, посвященных поэту и его произведениям, будут представлены в Центральном выставочном зале Ярославского союза художников. Выставка откроется 10 декабря, но и это не все сюрпризы:

С 1 по 10 декабря

Социальные сети музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»

Онлайн проект «С юбилеем, Николай Алексеевич!» к 200-летию поэта

С 1 по 20 декабря

Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова

Передвижная выставка «…Перечитать кипу родословных бумаг…» (архивные документы и фотографии семьи Некрасовых: новое и забытое о поэте и его родных)

С 2 по 9 декабря

Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Акция «Некрасовские дни в Карабихе» для учащихся Ярославской области

С 3 по 5 декабря

Учреждения культуры Ярославской области

Мероприятия профессиональных писательских союзов Ярославской области к 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова

5 декабря

Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Презентация выставочного проекта «Музей Н.А. Некрасова: три четверти из века» (к 75-летию создания музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»)

8 декабря

Областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова

Студенческая конференция по защите проектов, награждение победителей межвузовского конкурса «Искусство наживать деньгу»

9 декабря

ДК им. Добрынина

Торжественный вечер, посвященный 200-летию Н.А. Некрасова, организованный писательскими союзами Ярославской области

С 9 по 10 декабря

Театр кукол

Премьера спектакля «Кому на Руси жить хорошо»

9 декабря

Областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова

Праздничное мероприятие «Некрасову, с любовью», посвященное 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова

С 9 по 12 декабря

Ярославский музей-заповедник зал Классика, Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»

VI Международный форум литературных музеев «Наследие Н.А. Некрасова в культурном контексте. Миссии литературных музеев в современном мире».

10 декабря

Центральный выставочный зал Ярославского союза художников

Открытие групповой выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова

10 декабря

Картинная галерея имени А.Н. Некрасова в с. Вятское

Открытие постоянно действующей экспозиции художественных работ, посвящённой творчеству А.Н. Некрасова «Всюду родимую Русь узнаю...»

10 декабря

Академический театр драмы имени Федора Волкова

Премьерный показ спектакля-концерта «От Некрасова до Некрасова», посвящённый 200-летию со дня рождения поэта, при поддержке ИКК «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой

10 декабря

Концертно-зрелищный центр «Миллениум»

Торжественное мероприятие, освященное 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова

10 декабря

Ярославская государственная филармония

Литературно-музыкальный концерт, посвящённый 200-летию со Дня рождения Н. А. Некрасова «Я песни Родине слагал…»

11 декабря

Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»

Презентация литературной экспозиции, посвященной произведениям, созданным Н.А. Некрасовым в Карабихе

ИКК «Вятское»

Дни Некрасова в Вятском. Зимняя сессия

19 декабря

ИКК «Вятское»

Премьера спектакля в киноконцертном зале Вятского для детей и взрослых «Зайцы спасают Мазая», посвященного 150-летию со дня издания стихотворения Н.А. Некрасова