В Ярославской области празднуют 200-летие Николая Некрасова: программа юбилейной декады

Подготовка к такой знаменательной дате шла не один год.
Фото: Правительство Ярославской области
С 1 декабря в Ярославской области стартовала юбилейная декада в честь 200-летия русского поэта Николая Некрасова. Подготовка к такой знаменательной дате шла не один год. За десять дней по всему региону пройдет более 30 мероприятий памяти нашего земляка.
- Состоится VI международный форум литературных музеев «Наследие Н.А. Некрасова в культурном контексте. Миссии литературных музеев в современном мире» и торжественное мероприятие, посвященное 200-летию поэта. Также студенты приняли участие в межвузовском конкурсе «Искусство наживать деньгу», 8 декабря состоится награждение победителей. Призом для них будут юбилейные монеты, выпущенные специально к 200-летию Некрасова, - сообщили в правительстве Ярославской области.
На этом программа не заканчивается. Ровно 100 картин, посвященных поэту и его произведениям, будут представлены в Центральном выставочном зале Ярославского союза художников. Выставка откроется 10 декабря, но и это не все сюрпризы:
С 1 по 10 декабря
Социальные сети музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»
Онлайн проект «С юбилеем, Николай Алексеевич!» к 200-летию поэта
С 1 по 20 декабря
Центральная библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Передвижная выставка «…Перечитать кипу родословных бумаг…» (архивные документы и фотографии семьи Некрасовых: новое и забытое о поэте и его родных)
С 2 по 9 декабря
Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»
Акция «Некрасовские дни в Карабихе» для учащихся Ярославской области
С 3 по 5 декабря
Учреждения культуры Ярославской области
Мероприятия профессиональных писательских союзов Ярославской области к 200-летнему юбилею Н.А. Некрасова
5 декабря
Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»
Презентация выставочного проекта «Музей Н.А. Некрасова: три четверти из века» (к 75-летию создания музея-заповедника Н.А. Некрасова «Карабиха»)
8 декабря
Областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова
Студенческая конференция по защите проектов, награждение победителей межвузовского конкурса «Искусство наживать деньгу»
9 декабря
ДК им. Добрынина
Торжественный вечер, посвященный 200-летию Н.А. Некрасова, организованный писательскими союзами Ярославской области
С 9 по 10 декабря
Театр кукол
Премьера спектакля «Кому на Руси жить хорошо»
9 декабря
Областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова
Праздничное мероприятие «Некрасову, с любовью», посвященное 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
С 9 по 12 декабря
Ярославский музей-заповедник зал Классика, Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», гостиница «Cosmos Yaroslavl Hotel»
VI Международный форум литературных музеев «Наследие Н.А. Некрасова в культурном контексте. Миссии литературных музеев в современном мире».
10 декабря
Центральный выставочный зал Ярославского союза художников
Открытие групповой выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
10 декабря
Картинная галерея имени А.Н. Некрасова в с. Вятское
Открытие постоянно действующей экспозиции художественных работ, посвящённой творчеству А.Н. Некрасова «Всюду родимую Русь узнаю...»
10 декабря
Академический театр драмы имени Федора Волкова
Премьерный показ спектакля-концерта «От Некрасова до Некрасова», посвящённый 200-летию со дня рождения поэта, при поддержке ИКК «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой
10 декабря
Концертно-зрелищный центр «Миллениум»
Торжественное мероприятие, освященное 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова
10 декабря
Ярославская государственная филармония
Литературно-музыкальный концерт, посвящённый 200-летию со Дня рождения Н. А. Некрасова «Я песни Родине слагал…»
11 декабря
Музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха»
Презентация литературной экспозиции, посвященной произведениям, созданным Н.А. Некрасовым в Карабихе
ИКК «Вятское»
Дни Некрасова в Вятском. Зимняя сессия
19 декабря
ИКК «Вятское»
Премьера спектакля в киноконцертном зале Вятского для детей и взрослых «Зайцы спасают Мазая», посвященного 150-летию со дня издания стихотворения Н.А. Некрасова