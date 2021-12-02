Адреса мобильных пунктов вакцинации в Ярославле на декабрь-2021: список

Публикуем список мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в Ярославле и Ярославской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле открыты восемь мобильных пунктов вакцинации, в которых можно сделать прививку от коронавируса.

ТРЦ «Аура»: улица Победы, 41. График работы: ежедневно 10:00-16:00.

Цирк: улица Свободы, 69. График работы: ежедневно 12:00-18:00 (первый компонент 12:00-15:00, второй компонент 15:00-18:00).

ТРЦ «Рио»: Тутаевское шоссе, 1. График работы: понедельник-четверг 16:00-19:00.

ТРК «Вернисаж»: Ярославский район, поселок Нагорный, улица Дорожная, 6а. График работы: ежедневно 14:00-20:00.

ТОЦ «Чкаловский»: улица Чкалова, 17а. График работы: ежедневно 10:00-16:00.

ТРЦ «Флагман»: улица Республиканская, 7. График работы: ежедневно, 12:00-18:00.

Гипермаркет «Леруа Мерлен»: Ярославский район, поселок Красный Бор,1. График работы: понедельник-пятница 14:00-19:00.

ТЦ «Яркий»: проспект Машиностроителей, 30. График работы: воскресенье 10:00-12:00.

Кроме того, мобильные пункты вакцинации открыты и в других крупных городах Ярославской области.

Рыбинск, ТЦ «Сенная площадь» (улица Герцена,62/9). График работы: понедельник-пятница 15:30-18:00.

Рыбинск, филиал МФЦ «Мои документы» (проспект Генерала Батова,1). График работы: понедельник-пятница, 12:00-15:00.

Рыбинск, ТРЦ «Виконда» (улица Бубушкина,29). График работы: ежедневно 12:00-20:00.

Рыбинск, гипермаркет «Макси» (улица Фурманова,4). График работы: понедельник-пятница 15:00-18:00. Суббота-воскресенье 14:00-17:00.

Углич, гипермаркет «Ашан» (Рыбинское шоссе,3). График работы: ежедневно 15:00-18:00.

Ростов Великий, субботняя ярмарка около входа (улица Карла Маркса,30). График работы: суббота 08:30-12:00.

Семибратово, Ростовский район, Рыночная площадь (улица Мира,6). График работы: среды 08:30-12:00.

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и медицинский полис.