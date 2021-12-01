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Кострома 1 декабря 2021 12:16

Заболели дети: чиновники из Костромской области сорвали начало отопительного сезона

И ответят за это по закону
Полина Вачнадзе
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В Костромской области из-за несвоевременного начала отопительного сезона возбуждено уголовное дело.

В Костромской области из-за несвоевременного начала отопительного сезона возбуждено уголовное дело.

Фото: Полина Вачнадзе

В Костромской области из-за несвоевременного начала отопительного сезона в Парфеньевском районе возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Чиновники не проконтролировали теплоснабжающую компанию и в итоге многие социальные учреждения района в холода остались без тепла.

Отопление в школы, детские сады, больницы и прочие соцобъекты Парфеньевского МО должны были дать 7 сентября. Однако теплее в помещениях так и не стало.

- Надлежащий контроль за готовностью теплоснабжающей организации к прохождению отопительного периода и подготовкой объектов ЖКХ к отопительному периоду должностными лицами органа местного самоуправления организован не был, что привело к нарушению сроков его начала и нарушению прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества, - говорится в сообщении СКР по Костромской области.

Холод на улице, холод в зданиях привел к резкому росту детской заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, уточнили следователи.

Сейчас идет расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ