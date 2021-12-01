В Иванове сестры-близнецы устроили битву сковородками Фото: Иван МАКЕЕВ

В бытовом конфликте двух сестер-близнецов, который больше напоминает анекдот, чем реальную историю, теперь будут разбираться ивановские полицейские.

В дежурную часть полиции по Советскому району Иванова поступило заявление от 67-летней женщины. Вместе со своей сестрой-близнецом она живет в одной квартире и не удивительно, что у двух хозяек периодически возникают ссоры. И вот во время одного из конфликтов сестра заявительницы схватила сковороду и несколько раз ударила ей по голове потерпевшей. Пострадавшая тоже оказалась не из робкого десятка.

- Она вырвала посуду из рук сестры и несколько раз ударила сковородкой по телу женщины, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Итог семейной ссоры – уголовное дело. Бабушке теперь придется отвечать по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». По факту побоев, нанесенных второй женщиной в ответ, сейчас проводится проверка.