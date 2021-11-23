Жителям Ивановской области расскажут, как будут выплачивать пособия с 1 января 2021 года

Бумажные больничные уходят в прошлое Фото: Мария ЛЕНЦ

В четверг, 25 ноября, в 11:00 (время московское) состоится круглый стол на тему: «Особенности выплат пособий с 1 января 2021 года. Электронный листок нетрудоспособности и другие цифровые решения Фонда социального страхования Ивановской области».

Темы для обсуждения на Круглом столе:

- Бумажный больничный уходит в прошлое. Нюансы оформления электронного листка

нетрудоспособности с 1 января 2021 года.

- Особенности назначения и выплаты пособий с 1 января 2021 года, какие пособия будут

назначаться проактивно. Размеры пособий.

- Социальные гарантии для самозанятых.

- Цифровые решения Фонда социального страхования РФ.

- Электронный сертификат для граждан с инвалидностью.

Спикеры Круглого стола:

- Валентина Михайловна Есина, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

- Наталья Владимировна Косарева, заместитель управляющего региональным отделением

Фонда.

- Елена Анатольевна Смирнова, начальник отдела социальных программ.

- Светлана Павловна Тихвинская, начальник отдела информатизации.

- Екатерина Александровна Рябченкова, начальник отдела по обеспечению инвалидов

техническими средствами реабилитации.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции Круглый стол будет проходить в онлайн режиме на площадке Zoom в формате видеоконференции.

По вопросам аккредитации на мероприятие можно обратиться по email: Lednev84@bk.ru до 25 ноября 10:00 (время московское).