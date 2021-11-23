Жителям Ивановской области расскажут, как будут выплачивать пособия с 1 января 2021 года

Бумажные больничные уходят в прошлое
Фото: Мария ЛЕНЦ
В четверг, 25 ноября, в 11:00 (время московское) состоится круглый стол на тему: «Особенности выплат пособий с 1 января 2021 года. Электронный листок нетрудоспособности и другие цифровые решения Фонда социального страхования Ивановской области».
Темы для обсуждения на Круглом столе:
- Бумажный больничный уходит в прошлое. Нюансы оформления электронного листка
нетрудоспособности с 1 января 2021 года.
- Особенности назначения и выплаты пособий с 1 января 2021 года, какие пособия будут
назначаться проактивно. Размеры пособий.
- Социальные гарантии для самозанятых.
- Цифровые решения Фонда социального страхования РФ.
- Электронный сертификат для граждан с инвалидностью.
Спикеры Круглого стола:
- Валентина Михайловна Есина, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
- Наталья Владимировна Косарева, заместитель управляющего региональным отделением
Фонда.
- Елена Анатольевна Смирнова, начальник отдела социальных программ.
- Светлана Павловна Тихвинская, начальник отдела информатизации.
- Екатерина Александровна Рябченкова, начальник отдела по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции Круглый стол будет проходить в онлайн режиме на площадке Zoom в формате видеоконференции.
По вопросам аккредитации на мероприятие можно обратиться по email: Lednev84@bk.ru до 25 ноября 10:00 (время московское).