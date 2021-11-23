В Иванове машина скорой помощи врезалась в каменную колонну. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В Иванове утром 23 ноября на перекрестке проспекта Ленина и улицы Громова произошло ДТП: скорая помощь, которая ехала в сторону госпиталя, столкнулась с машиной SsangYong.

Машина медиков потеряла управление, снесла металлическое ограждение и врезалась в каменную колонну забора, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

В аварии пострадали четыре человека. ФОТО: УМВД по Ивановской области

В аварии пострадали четыре человека: пожилая пациентка, которая находилась в скорой помощи, врач и фельдшер, а также водитель «скорой». Троим травмированным в аварии потребовалась госпитализация.

Сейчас сотрудники полиции разбираются в причинах ДТП. Сразу было установлено, что 54-летний водитель SsangYong в этом году уже три раза привлекался к административной ответственности за превышение скорости.