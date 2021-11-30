Пошли на антирекорд: в Кохме Ивановской области за сутки коронавирусом заразились 50 человек

В стационарах Ивановской области находится 1431 пациент Фото: Алиса ТИТКО

За сутки в Ивановской области от коронавируса скончались 11 человек. По данным правительства региона, умерли 62-летний пациент из Лежневского района, пациент 72 лет из Ивановского района, пациент 84 лет из Палехского района и пациенты в возрасте от 51 года до 86 лет из Иванова. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. С начала пандемии в Ивановской области COVID-19 убил 2132 человек.

30 ноября поставлено 206 новых диагнозов. Всплеск наблюдается в Кохме: здесь за сутки число заболевших увеличилось сразу на 50 человек. На втором месте по числу суточных заражений Южский района (+32 случая), на третьем – Тейково (+21 заражение). С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 62 050 случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах находится 1431 пациент, в том числе на койках с кислородом – 828 пациентов. На аппаратах ИВЛ 79 человек. Свободных коек – 746.