В Костромской области мужчина угрожал расстрелять подростков

В Костромской области мужчина угрожал расстрелять 12-летних подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Волгорченске Костромской области пьяный мужчина угрожал подросткам. Причем делал это так убедительно, что перепуганные ребята всерьез восприняли его слова.

В полицию обратились очевидцы ЧП: они рассказали, что из окна подъезда пьяный человек выкрикивает угрозы и направляет на детей оружие. На место выехали полицейские, которые задержали пьяного дебошира.

Уже в райотделе 51-летний мужчина пояснил, что взялся за оружие из-за жалоб тещи. Она пожаловалась на 12-летний мальчишек-хулиганов, которые подбегали к двери, стучали в нее и убегали.

- Когда дети в очередной раз повторили свою шалость, раздраженный злоумышленник взял у родственницы незаряженный пневматический пистолет, вышел в подъезд и заявил компании, что застрелит каждого, кто осмелится подойти к двери, - пояснили в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь за свою пьяную выходку житель Костромской области будет отвечать перед судом.