Строгий контроль, энергосбережение и волонтеры: как предприятия поддерживают экологию

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Экология надежно закрепилась в качестве одного из главных трендов политической и экономической повестки и на международном уровне, и в регионах России. Крупные предприятия уделяют большое внимание внедрению природосберегающих, энергоэффективных технологий, восстановлению биоресурсов. Также они активно поддерживают эковолонтерскую деятельность, в которую вовлекается все больше сотрудников. На примере ООО «Транснефть – Балтика», занимающегося транспортировкой нефти и нефтепродуктов, можно увидеть, какой вклад вносят компании в дело защиты окружающей среды.

Регулярный контроль и помощь природе

Для компании, работающей с такими непростыми грузами, как углеводороды, одной из важнейших задач является безопасность их транспортировки и строгий контроль за состоянием окружающей среды. С этой задачей в обществе успешно справляются четыре эколого-аналитические лаборатории: «Кириши» и «Ярославль», лаборатория нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория Новгородского районного нефтепроводного управления в Великом Новгороде.

Сотрудники лабораторий ведут регулярный экологический мониторинг атмосферного воздуха и почв на границах санитарно-защитных зон промышленных объектов. В местах пересечений магистральных трубопроводов с водоемами берутся анализы природных вод. К работе привлекаются также и сторонние компетентные организации.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» активно участвует в компенсационных мероприятиях, призванных сбалансировать антропогенную нагрузку на природу. Не первый год действует программа по сохранению биологического разнообразия. В 2021 году по согласованию с территориальными подразделениями Росрыболовства в р.Оку на территории Московской области и в Угличское водохранилище на территории Тверской области было выпущено 55 тыс. мальков стерляди.

Все активнее включаются в экологическую деятельность волонтеры предприятия. В этом году они приняли участие в двух акциях. Сотрудники линейной производственно-диспетчерской станции «Быково» в Новгородской области летом присоединились к всероссийской экологической акции «Вода России». Совместно с сотрудниками районной администрации они провели уборку берега реки Молога в Пестовском районе. С 500-метрового участка прибрежной полосы было убрано 17 мешков мусора, в основном, оставленного отдыхающими.

В октябре в ходе акции «Сажаем деревья вместе» в Калининском районе Санкт-Петербурга работники ООО «Транснефть - Балтика» посадили дуб в качестве символического зеленого подарка к 85-летию района. Дерево «поселилось» в Любашинском саду. Кроме того, волонтеры сдали в передвижной пункт «Экомобиль» более 80 кг использованных батареек и аккумуляторов. Собранные со сдачи батареек средства также пойдут на озеленение района.

Не секрет, что для Ленинградской области очень болезненна проблема несанкционированных свалок. Недавно правительство региона сообщило о серьезном успехе в этом направлении: за последние два года ситуацию удалось переломить, и их количество снизилось в 2 раза. ООО «Транснефть – Балтика» внесло существенный вклад в эту работу, ликвидировав в 2021 году 33 таких свалки.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Технологии на страже природы

Для снижения нагрузки на окружающую среду предприятие постоянно обновляет оборудование, обеспечивая высокие показатели энергосбережения. Этому способствует и установка новых двигателей магистральных насосных агрегатов(МНА) с повышенным КПД, и регулярная замена рабочих колес роторов МНА в зависимости от режимов перекачки нефти, что позволяет оптимизировать энергозатраты на транспортировку. Экономить топливо, а значит, и добиваться снижения выбросов, помогает использование в автопарке предприятия систем ГЛОНАСС/GPS, позволяющих оптимизировать маршруты движения техники.

В 2021 году завершилась масштабная программа по переходу на светодиодные светильники. Для этого за несколько лет были заменены и переоборудованы 39 тысяч осветительных устройств, что привело не только к денежной экономии, но и заметному снижению потребления электроэнергии.

- Все меры по обеспечению экологической безопасности, по внедрению новых технологий, призванных беречь природу, свидетельствуют о высочайшем уровне ответственности предприятия перед регионами, в которых оно ведет свою деятельность. Наша работа постоянно доказывает приверженность строгим нормам и требованиям охраны окружающей среды. Ежегодно в этом убеждаются и независимые аудиторы, подтверждающие соответствие экологического менеджмента компании международным стандартам, - отметил главный инженер ООО «Транснефть - Балтика» Денис Вдовин.