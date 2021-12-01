Положительный ВИЧ-статус: «Бояться неэффективно, страх не дает двигаться вперед»

В 2021 году Ярославская область не вошла в рейтинг неблагополучных регионов России по числу ВИЧ-инфицированных. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Долгие годы тема ВИЧ и СПИД считалась табуированной в России. О заболевании было стыдно говорить, положительный статус держали в секрете, ведь в сознании общества крепко засело мнение, что ВИЧ-заболевший человек - это опасный человек. Но тишина губительна и вредоносна: замалчивание проблемы только усиливает ее рост.

В 2021 году Ярославская область не вошла в рейтинг неблагополучных регионов России по числу ВИЧ-инфицированных. Это приятный факт, на который повлияла совместная работа медицинских специалистов и жителей региона.

Статистика ВИЧ-инфицированных в области на 1 октября 2021 года показывает нам следующие цифры: общее число заболевших составляет 6 661 человек, из них жителей региона – 5 735. В основном ВИЧ-положительные люди живут в Ярославле: 438 заболевших на 100 тысяч населения, в Тутаеве и Тутаевском районе - 406, Ростовском - 621,5, в Переславском - 387, в Большесельском - 408,4 и в Любимском - 395,6.

За 9 месяцев 2021 года выявлено 373 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 13,3% меньше, чем за то же время 2019 года. Также за все время наблюдения, начиная с 1994 года, умерло 1065 человек, из них 360 – в стадии СПИД.

Впереди еще долгий путь борьбы с болезнью и по ВИЧ-теме ярославцам предстоит узнать много фактов, которые помогут обезопасить себя и своих близких, а также разделить ложную и истинную информацию о болезни.

29 ноября заместитель главного врача по работе Центра по профилактике и борьбы со СПИД инфекционной больницы Ярославля Юлия Медведева рассказала, как ВИЧ- заболевшие принимают терапию, борются с болезнью, а также про "нетипичные" способы заражения.

Заместитель главного врача по работе Центра по профилактике и борьбы со СПИД инфекционной больницы Ярославля Юлия Медведева. Фото: Влада Красоткина

- Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что пациенты отказываются от терапии и не принимают свой диагноз? Как в таких случаях работают врачи?

- Бывают сложности, но у нас работают очень грамотные специалисты. Начинается эпидемиологическое расследование. Первая задача врачей эпидемиологов - это объяснить диагноз, рассказать, как действовать дальше. Далее вступают в работу врачи-инфекционисты. Под их контролем пациента ставят на учет. Медики объясняют, зачем и для чего проходить терапию.

- Почему многие боятся узнать свой ВИЧ-статус?

- Бояться неэффективно, страх не дает двигаться вперед. Советуем каждому ежегодно проверяться. Мы понимаем, что такое обследование - стресс для человека. Это и есть причина страха. Но всегда лучше знание, чем неведение. Тест на ВИЧ можно легко сдать по анализу крови из вены, по желанию анонимно.

- Были ли какие-то уникальные и нетипичные случаи заражений?

- Нужно повторить, что ВИЧ можно заразиться только через кровь, через незащищенные интимные контакты и от матери к ребенку. Никаких случаев заражения в быту или, например, у тату-мастера быть не может.

- Почему о ВИЧ важно говорить, ведь кажется, что уже все сказано?

- Кто владеет информацией - тот владеет миром. На сегодняшний день эта фраза становится все более актуальной. Люди перестали бояться говорить о ВИЧ. Сейчас информация по этой теме очень востребована. Говорить важно, потому что только это формирует осторожность.

ВИЧ-инфекция может много лет развиваться в организме и убивать человека, поэтому так важно проходить ежегодное обследование. В Центре СПИД Ярославля рассказал какие стадии проходит болезнь.

Инкубационный период

Все начинается с инкубационного периода. При ВИЧ-инфекции – это период от момента заражения до ответа организма на внедрение вируса составляет, как правило, 2–3 недели, но может затягиваться до 3–8 месяцев, иногда до года. В данном периоде у инфицированного антитела к ВИЧ не обнаруживаются, в связи с чем возрастает риск передачи от него инфекции во внутрибольничных очагах, в том числе при переливании крови и ее компонентов.

После у 30–50% инфицированных появляются симптомы острой ВИЧ-инфекции, которая сопровождается различными проявлениями: лихорадка, лимфаденопатия, сыпь на лице, туловище, иногда на конечностях, боли в мышцах и суставах, диарея, головная боль, тошнота и рвота, увеличение печени и селезенки, неврологические симптомы. В редких случаях уже на этой стадии могут развиваться тяжелые вторичные заболевания, приводящие к гибели пациентов.

Далее начинается субклиническая или бессимптомная стадия. Продолжительность субклинической стадии в среднем составляет 5–7 лет, клинические проявления, кроме увеличения лимфатических узлов отсутствуют. В этой стадии человек постоянно является источником инфекции. Во время субклинического периода продолжается размножение ВИЧ и снижение количества лимфоцитов в крови. В Ярославле помощь по такому заболеванию, как ВИЧ можно получить в Центре СПИД, который находится на проспекте Октября №71. Учреждение работает с понедельника по пятницу, с 8:00 утра и до 16:00 вечера. Телефон горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИД +7 (4852) 32-82-94