Михаил Евраев: «В Ярославской области увеличат расходы на медицинское обслуживание населения»

В проект бюджета Михаил Евраев внес индексацию социальных выплат, не входящих в Социальный кодекс. Фото: Правительство Ярославской области

Данная поправка внесена в проект бюджета, предоставленный областным правительством, который в ближайшее время во втором чтении рассмотрит областная дума. Об изменении параметров главного финансового документа области 29 ноября шла речь на оперативном совещании, которое провел врио губернатора Михаила Евраев.

– Около месяца мы вместе с департаментом финансов работали над поправками. И сегодня мы внесем их в областную Думу, – сказал Михаил Евраев. – Все поправки в бюджет носят социальный характер, они так или иначе направлены на поддержку и благополучие людей. Вы знаете, что по указу Президента мы обязаны проиндексировать пособия и зарплаты целому ряду сотрудников, и мы это сделаем. Повышение коснется врачей, среднего и младшего медперсонала, учителей, воспитателей детских садов и других. Но, кроме всего прочего, мы взяли на себя задачу проработать повышение заработных плат и другим категориям сотрудников, которые не входят в указ. Эта индексация затронет сотрудников образовательных и медорганизаций, административный и обслуживающий персонал госучреждений, в частности, всех сотрудников МФЦ, центров занятости населения и других. В общей сложности это более 23 тысяч человек, и на это направляем 565 млн рублей из областного бюджета.

Правительство области сообщило, что среди тех, кого затронет индексация, и сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области. С 1 января 2022 года их должностные оклады будут проиндексированы также на 5,9%. Кроме того, работникам областной пожарной службы, непосредственно участвующим в тушении пожаров, расходы на оплату труда будут увеличены на 27,2%. В результате рост их заработной платы составит в среднем до 5 тысяч рублей ежемесячно и это коснется почти 1, 5 тысяч человек.

Кроме того, в проект бюджета врио губернатора внесена индексация социальных выплат, не входящих в Социальный кодекс. В частности, выплаты при рождении двух и более детей, единовременного пособия губернатора при устройстве в семью ребенка-инвалида, единовременного пособия губернатора при усыновлении ребенка, ежемесячного вознаграждения приемной семье. На эти цели будет направлено 19 млн рублей.

Дополнительно на 146 млн рублей будет увеличен объем расходов на здравоохранение. Средства пойдут на организацию работы 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, на ремонты высокотехнологичного оборудования и отдельных помещений больниц и поликлиник, на техподдержку информационных систем в сфере телемедицины и другое.

По разделу «Образование» 10 млн рублей будет выделено на покупку оборудования для создания классов робототехники в десяти детских садах региона. 50 млн рублей будет добавлено областным учреждениям профессионального технического образования и почти 7 млн рублей детским лагерям на установку тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, ограждений, а также другие противопожарные и антитеррористические мероприятия.

63 млн рублей будет направлено на сохранение авиамаршрута Москва – Ярославль.

Почти миллиард рублей заложен на сферу ЖКХ. Эти средства направят на компенсацию разницы ресурсоснабжающим предприятиям между экономически обоснованными и льготными тарифами на тепло, горячую воду и услуги водоснабжения, а также частично расходы на приобретение мазута.

В целом доходы в 2022 году увеличиваются на 6,3 млрд рублей, из них за счет средств федерального бюджета – на 3,5 млрд рублей, за счет налоговых и неналоговых (собственных) доходов – на 2,8 млрд рублей. Расходы также увеличиваются на 6,3 млрд рублей, областной бюджет остается бездефицитным.