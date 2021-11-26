Проактивные выплаты больничных в 2022 году: станет удобнее и сотрудникам, и работодателям

Специалисты регионального ФСС рассказали об особенностях выплат пособий с января 2022 года. ФОТО: КП

В четверг, 25 ноября, в Ивановском региональном отделении Фонда социального страхования РФ прошел круглый стол на тему: «Особенности выплат пособий с 1 января 2022 года. Электронный листок нетрудоспособности и другие цифровые решения Фонда социального страхования». В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой встреча прошла в онлайн-режиме на площадке Zoom в формате видеоконференции. Организатором выступил ИД «Комсомольская правда».

73 медицинские организации выдают электронные больничные

В обсуждении участвовали замначальника отдела страхования временной нетрудоспособности Валентина Есина, замначальника управляющего региональным отделением фонда Наталья Косарева, начальник отдела социальных программ Елена Смирнова, начальник отдела информатизации Светлана Тихвинская, а также начальник отдела по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации Екатерина Рябченкова.

Одной из главных тем, которая больше всего интересовала участников круглого стола, стал вопрос перехода с 1 января 2022 г. на электронные листки нетрудоспособности и возможные трудности, с которыми могут столкнуться работодатели и ФСС. Валентина Есина отметила, что в настоящее время в Ивановской области 73 медицинские организации, имеющие право на экспертизу временной нетрудоспособности (100%) выдают электронные больничные, все обучены, и специалисты сложностей со стороны медицинских организаций не ждут.

– За девять месяцев 2021 г. медицинскими организациями было выдано пациентам 263 162 листков нетрудоспособности, большая часть из них – 78%, электронные больничные и только 22% бумажных. В настоящее время только 230 работодателей региона не работают с электронными больничными, что позволяет нам сделать вывод, что регион готов к переходу на электронные листки, – подчеркнула она.

Участники мероприятия задавали интересующие их вопросы. ФОТО: КП

С нового года все станет проще

Наталья Косарева напомнила, что в настоящее время, чтобы получить пособия (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, при рождении ребенка) работающему ивановцу нужно обратиться к работодателю с заявлением и другими документами. Причем, в отдельных случаях требуются документы и от других членов семьи работника.

– С января 2022 г. этот механизм меняется в пользу застрахованного гражданина. Теперь при наступлении страхового случая (болезни, травме на производстве, уходе в отпуск по беременности и родам, рождении ребенка) пособия будут автоматически начислены и выплачены работнику Фондом социального страхования. В новом механизме работник, как участник этого процесса, полностью исключен, а между работодателем и ФСС будет выстроена новая цепочка взаимодействий, – объяснила специалист.

С нового года именно ФСС будет инициатором назначения и выплаты пособий работнику. Служить основанием для этого будет закрытый электронный листок нетрудоспособности. ФСС самостоятельно соберет сведения, необходимые для назначения пособий из собственных информационных систем, а также систем других ведомств (ПФР, ФНС). Работодателю останется проверить и, при необходимости, дополнить или скорректировать сведения для назначения пособий, которые он получит от ФСС.

Что изменится с января 2022 года. ФОТО: КП

Через портал госуслуг можно добровольно застраховаться

Сообщения об открытии, продлении и закрытии листка нетрудоспособности можно увидеть в личном кабинете на портале госуслуг. Более подробная информация о листках нетрудоспособности, стадиях назначения и выплаты пособий отражается и в личном кабинете получателя услуг ФСС (lk.fss.ru). Там же работник будет проинформирован обо всех взаимодействиях между ФСС и работодателем при введении новой схемы.

Елена Смирнова рассказала о том, что добровольно застраховаться в ФСС могут адвокаты, нотариусы, члены фермерских хозяйств могут на портале госуслуг, заполнив интерактивную форму заявления и оплатив страховой взнос. И со следующего года могут получать пособия.

На встрече также прозвучала информация о других цифровых решениях, а в частности об электронных сертификатах для граждан с инвалидностью.