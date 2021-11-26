Выбирая жизни путь…

Студенты успешно участвуют в движении WorldSkills Russia в различных компетенциях - от железнодорожных до логистики и геодезии. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

В 1971 году Министерство высшего и среднего специального образования СССР приняло решение об открытии в городе Ярославле техникума железнодорожного транспорта. С 2012 года техникум работал в составе Московского государственного университета путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), а с 2017 года в результате ликвидации филиальной сети МИИТ Ярославский филиал был включен в состав Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС).

50 лет со дня создания Ярославского техникума железнодорожного транспорта и 65 лет высшего железнодорожного образования в городе Ярославле - сразу две важные даты! О Ярославском филиале ПГУПС нам рассказал его директор Олег Епархин.

Проводя для нас экскурсию, Олег Модестович отмечает, что здание Ярославского филиала ПГУПС на Суздальском шоссе, 13, находится в старинном железнодорожном районе. Прежде рядом проходили железнодорожные пути, одна из линий выходила к расположенному неподалеку вокзалу Ярославль-Московский. В нескольких минутах ходьбы - Ярославский электровозоремонтный завод им. Б.П. Бещева, основанный в 1912 году. За углом - бывшее железнодорожное училище №5 (Ярославский железнодорожный колледж), общежитие студентов-железнодорожников, рядом – железнодорожная больница, стадион «Локомотив», жилые дома, которые были построены железной дорогой, вагонное ремонтное депо…

Новое здание Ярославского филиала ПГУПС было построено в конце 1990-х, а с 2004 года здесь получают высшее образование студенты-железнодорожники, очной и заочной форм обучения.

Входя в фойе здания на Суздальском шоссе, сразу видишь схему Северной железной дороги.

- Это не случайно. У нас учатся студенты, приезжающие со всего полигона Северной железной дороги (СЖД), а это Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская и Архангельская области, Республика Коми, часть Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Владимирской и Тверской областей. Конечно, им приятно увидеть на схеме названия своих родных станций, гербы своих городов, - поясняет Олег Епархин.

Учиться в Ярославском филиале ПГУПС не только интересно, но и весело. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Олег Модестович сам из железнодорожной семьи. Профессиональными железнодорожниками, достигшими серьезных высот в карьере, были его отец, дед… Но сам он в юности выбрал специальность инженера-машиностроителя. Окончил Ярославский государственный технический университет, в народе именуемый «политех», и много лет преподавал в этом вузе, вел научную работу, взаимодействовал с промышленными предприятиями, возглавлял кафедру технологии металлов. В общей сложности Олег Епархин провел в стенах ЯГТУ 28 лет. Но в итоге сложилось так, что его пригласили возглавить учебное заведение, обучающее железнодорожников-северян, дающее им как среднее профессиональное, так и высшее образование.

- Олег Модестович, как вы стали руководителем филиала?

- Это произошло в 2008 году, когда здесь располагался филиал Российского государственного открытого университета путей сообщения. С 1 января 2009 года он стал филиалом МИИТ (на данный момент - Российский университет транспорта), а с 1 июля 2017 года - Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Поскольку я пришел из большого университета, было интересно привнести в работу филиала подходы, свойственные сильному техническому вузу, к примеру, мы сразу занялись открытием дневной формы обучения (ранее было только заочное), начали проводить конференции, вести научную работу, выпускать сборники научных статей.

- Какие преимущества вашим студентам дает то, что они получают среднее профессиональное образование в стенах Ярославского филиала ПГУПС?

- Одна из наших главных отличительных особенностей - преемственность в образовании, или непрерывность образовательного процесса. Попадая к нам из школы, студент может получить не только среднее профессиональное образование, но и две рабочие специальности по своему выбору, а также, не уходя от нас, получить высшее образование, затем, уже строя свою карьеру, пройти переподготовку или повышение квалификации. Все это - под одной крышей, на одной методической и лабораторной базе, в интересах одного заказчика и работодателя - компании РЖД.

Мы предоставляем возможность получить образование заочно, не отвлекаясь от работы. Это тоже не редкость. У нас есть очень востребованные железной дорогой специальности, естественно, на них не малый конкурс, так, например, на специальность «организация перевозок и управление на транспорте» в этом году проходной балл на бюджетное место составил 4,72. Светлые головы, целеустремленные ребята. Таких абитуриентов с удовольствием возьмут большинство вузов, но они идут к нам. Почему? Интересно учиться, а по окончании учебы у тебя достаточно профессиональных навыков, для того чтобы сразу начать работать, обеспечивать себя. При этом многие из ребят, получив дипломы о среднем профессиональном образовании, в год выпуска снова возвращаются к нам, чтобы получить высшее образование и строить карьеру дальше.

В этом году в железнодорожном техникуме открыли две новые специальности: «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)» и «инфокоммуникационные сети и системы связи». ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Добавлю, что для школьников в получении среднего образования есть дополнительное удобство: для того что встать на такой «образовательный конвейер», не нужно сдавать ЕГЭ, получив хороший аттестат, можно поступить на бюджет, избавив себя и родителей от стрессов и затрат, а для получения высшего образования выпускникам нашего техникума нужно сдать только внутренние испытания, которые проводит университет самостоятельно.

То, что мы - подразделение отраслевого вуза, дает еще ряд плюсов. Таких как востребованность выпускников работодателем и получение классического инженерного образования в интересах отрасли, трудоустройство при желании на полигон СЖД. Еще один важный фактор - значительные вложения в развитие материально-технической базы. Мы самостоятельно зарабатываем немало средств и стараемся все их вкладывать именно в это. Заботится об этом и РЖД. В прошлом году компания предоставила нам лабораторные тренажерные комплексы на общую сумму свыше 30 млн рублей. Думаю, что другого такого работодателя в Ярославле больше просто нет! В результате чего учиться студентам интересно, увлекательно и познавательно. И они делают это хорошо. В прошлом году в выпуске у нас было 350 ребят, и каждый пятый окончил техникум с красным дипломом.

- Насколько перспективна работа на железной дороге для молодых людей?

- Развитие железнодорожного транспорта - это, пожалуй, самый большой сейчас инвестиционный инфраструктурный проект в России. Что может сравниться, например, со строительством второй нитки Байкало-Амурской магистрали? Или с созданием Северного широтного хода, который имеет самое непосредственное отношение к СЖД? При этом постоянно обновляются и подвижной состав, и существующие объекты инфраструктуры, внедряются новые технологии. Это гигантские вложения на долгосрочную перспективу, поскольку именно железная дорога в силу своей надежности и экономичности связывает воедино всю нашу страну. ОАО «РЖД» развивается, возникают новые специальности, позиции, подразделения. Вдобавок идет смена поколений. Молодые специалисты на РЖД быстро делают карьеру, уже в 25-28 лет можно стать руководителем достаточно серьезного коллектива.

- Работодатели часто жалуются на то, что выпускники, получившие среднее профессиональное и высшее образование, зачастую не обладают знаниями и навыками для реального производства. Как вам удается решать эту проблему?

Скейтодром с логотипами ОАО «РЖД» студенты получили в подарок от Российского спортивно-физкультурного общества «Локомотив». ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Адаптацию на рабочем месте выпускник должен пройти в любом случае. Вопрос в сроках, которые зависят и от выпускника, и от учебного заведения, и от работодателя. Нам с работодателем повезло, он заинтересован в том, чтобы студент техникума и вуза с первого дня учебы находился под его опекой. Маленький пример: 1 сентября мы проводим для только что поступивших ребят классный час «Знакомство с профессией». К ним приходят руководители подразделений и дирекций СЖД, имеющие серьезный производственный стаж и понимающие, как, общаясь со вчерашними школьниками, выстроить траекторию их вхождения в профессию. Такое взаимодействие, включая проведение занятий, организацию практики, участие железнодорожников в работе государственных экзаменационных комиссий, руководство ими и т.д., продолжается весь срок обучения.

Задача не просто в том, чтобы набрать правильных абитуриентов и правильно их обучить, а в том, чтобы от нас вышел профессионал, разделяющий корпоративные ценности РЖД, являющийся гражданином и патриотом своей страны.

Добавлю, что в образовательном процессе велика доля производственной практики - она длится несколько месяцев. И даже у заочников, получающих высшее образование, несмотря на то что они учатся без отрыва от производства, в большинстве своем работая в системе РЖД, есть практика.

В этом году у нас действовали два студенческих отряда: в одном ребята занимались ремонтно-строительными работами в своем общежитии, а в другом работали проводниками на поездах дальнего следования. Сейчас мы занимаемся тем, чтобы в следующем году у нас появился студенческий отряд помощников машинистов, поскольку этим летом впервые набрали группу студентов по специальности «техническое обслуживание подвижного состава железных дорог» - будущих локомотивщиков.

Учебный полигон железнодорожного техникума. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

- Насколько плотно вы общаетесь с выпускниками разных лет?

- Это постоянное взаимодействие. Приведу один пример. За нашим зданием на Московском проспекте, 151, расположен учебный полигон с различными технологическими узлами, объектами железнодорожной инфраструктуры - железнодорожными колеями, стрелочными переводами и т.д. Сейчас в рамках подготовки к нашим праздничным датам его реконструируют наши выпускники, они это делают в том числе собственными руками, профессионально выполняя работы, требующие соответствующих допусков и разрешений.

- Не успеешь оглянуться, и очередной учебный год завершится. К вам придут новые абитуриенты. О чем вы уже сейчас предложили бы подумать им и их родителям?

- Скажу, что универсальных рецептов по выбору профессии и специальности нет, поскольку все дети очень разные. Кто-то «технарь», а кто-то гуманитарий. Кто-то реализуется, став руководителем, а кто-то будет рад, отвечая только за себя… Важно понять эти особенности и действовать соответственно. И, конечно, хорошо учиться в школе, чтобы окончить ее с высокими баллами. Я желаю будущим абитуриентам сосредоточиться на этом.

Лаборатория контактной сети железнодорожного техникума. ФОТО: Тамара СМИРНОВА

Говорят железнодорожники

Игорь Хрящев, начальник Ярославской дирекции связи:

- Учеба в техникуме стала первым самостоятельным шагом в будущей жизни. Крепкий коллектив преподавателей, сильных, умных, терпеливых. Они вселили в нас, студентов, основные правила работника отрасли: ничего не бояться и глубоко вникать в причину отказов устройств связи.

Тогда эти навыки касались только оборудования, но дальше, в жизни, они придали смысл практически всему происходящему - как на производстве, так и за его пределами. Я, несомненно, рад, что прошел школу Ярославского техникума железнодорожного транспорта. Мне нравится моя профессия, работа связиста очень увлекательна и интересна. Но было бы сложно распознать и найти этот интерес, если бы его фундамент не заложил любимый техникум много лет назад.

Валерий Масленников, начальник службы автоматики и телемеханики:

- Окончив 8 классов средней школы в 1981 году, я поступил в ЯТЖТ. Поступал по специальности «управление движением», но в коридоре встретил заведующего отделением автоматики и телемеханики Владимира Алексеевича Касаткина, который рассказал о специальности «автоматика», после чего я принял решение поступить на нее.

Классным руководителем у нас была Светлана Николаевна Летучая. В процессе учебы я многое узнал от преподавателей: Г.М.Волынского, А.М.Щетинина, А.В.Матвеевой и многих других, которые преподавали азы работы устройств автоматики и телемеханики (А и Т), в части составления схем, их работы. Полученные знания мне пригодились в дальнейшей моей работе. Также техникум окончили и мои дети: сын Антон и дочь Екатерина, которые трудятся на Северной железной дороге.

Антон Калев, начальник службы заказчика Северной дирекции инфраструктуры:

- Жизнь каждого из нас состоит из этапов. Учеба в железнодорожном техникуме стала одним из важнейших этапов в моей жизни. Время учебы в техникуме - это интересные и веселые годы, несмотря на то что было и сложно, а иногда очень сложно. Умение учиться и база знаний, заложенная за годы учебы в техникуме, помогают мне сегодня в работе.

Нас готовили не к научным открытиям, а к реальной жизни, учили ответственности, умению правильно и вовремя сориентироваться в сложных ситуациях, призывали оставаться прежде всего людьми. И я благодарен за это своим преподавателям: Герману Константиновичу Грегеру, Людмиле Ивановне Зеленской. Огромное спасибо за понимание, терпение и поддержку!

Слово - студентам

Максим Цыганов и Оксана Мезина, студенты 3-го курса специальности «организация перевозок и управление на транспорте», Печеный Никита, студент 2-го курса специальности «автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)»

Максим:

- Я уже в раннем подростковом возрасте сформировал себе цель – получить железнодорожное образование и работать на руководящей должности на железной дороге. В какой-то степени я уже являюсь железнодорожником, так как четыре года обучался на Ярославской детской железной дороге, где освоил основные железнодорожные профессии как в теории, так и на практике! В техникум посоветовали поступить как раз на ДЖД. Я решил прислушаться к совету, и не зря.

Оксана:

- В нашем филиале, думаю, одни из самых лучших преподавателей, которые знают свое дело «от А до Я». Занятия проходят как в форме лекций, так и в формате игры, что помогает иногда намного лучше освоить материал. Благодаря этому у студентов появляется интерес к учебному процессу, поэтому большинство из нас получают только положительные отметки.

Помимо лекционных и практических занятий проходит учебная практика, которая основана на работе за современными тренажерами. Так, благодаря современному оснащению аудиторий для прохождения учебной практики мы можем осваивать несколько профессий, причем в самых различных рабочих обстановках, что дает студентам опыт в организации движения поездов.

Никита:

- Помимо учебы мы занимаемся волонтерской деятельностью. В нашем филиале есть волонтерский корпус «Единство», в состав которого мы входим. Благодаря этому корпусу ребята могут проявить себя в различных направлениях, организовывая мероприятия, а также принимая участие в волонтерских программах. Также активно принимаем участие в форумах, играх и других мероприятиях среди учебных заведений области и страны.