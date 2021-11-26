Жители Рыбинска остались без тепла и воды: глава города собрал комиссию по чрезвычайным ситуациям

На данный момент износ труб в Рыбинске составляет порядка 80%. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске сегодня, 26 ноября, произошла очередная авария. Без воды остались Веретье-3, БАМ, Мариевка. В городе решают вопрос с подвозом воды к социальным объектам. Котельные «Призма» и «Полиграф» работают с ограничениями.

Вчера около 200 домов города остались без отопления из-за ремонтных работ на улице Кирова. До этого без тепла и горячей воды сидели жители густонаселенной Горы.

- Аварии во всех районах города. «Рыбинска генерация» не успевает заменить в одном месте трубы, как их рвет сразу еще в нескольких местах. В результате – открытые раскопки, холод в квартирах, ваши жалобы и ваше законное недовольство, - написал на своей странице ВКонтакте глава Рыбинска Денис Добряков.

В городе уже собрана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Однако, по словам Дениса Добрякова, своими силами с многочисленными прорывами городу не справиться.

- Необходимо входить в федеральную целевую программу Минстроя. Мы доказываем необходимость выделения денег Рыбинску на модернизацию тепловых сетей. Проблема копится не одно десятилетие, - поясняет глава города.

На данный момент износ труб в Рыбинске составляет порядка 80%. В этом году на теплосетях произошло около 800 аварий.

- С 23 по 25 батареи на Слипе ледяные, дома 13 градусов, из крана вместо горячей воды льется теплая, напора почти нет, полотенцесушитель тоже теплый. УК твердит каждый день одно: утечки, низкое давление, они ничего сделать не могут, это к ним не относится, ведутся работы. Весь Слип перекопали и на этом работы закончились. Вчера отопление дали, но батареи слегка теплые (такие же, как за весь отопительный сезон), а мы должны платить за это по полной. Пишу и звоню в УК каждый день, но ничего не меняется, - пишет жительница Рыбинска Марина.

- Самое печальное в этой ситуации, что ремонт делается временный, на прорванную трубу ставят заплату и кое как закапывают. На соседнем участке прорвет, опять заплата. И так каждый год копают в одних и тех же местах. Пример улица Рабочая разрыта каждый год уже лет 20, улицу Бори Новикова каждый год роют. Не говоря уже про другие районы города, - комментирует пост градоначальника Александр Линник.