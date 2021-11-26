В Ярославле в 2022 году отремонтируют 30 улиц: список

В первую очередь будут ремонтировать дороги, по которым есть судебные решения, жалобы ярославцев и заявки от администраций районов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующем году в Ярославле по программе БКД отремонтируют 30 дорог, протяженность которых – 28 километров.

- При отборе дорог в первую очередь ориентировались на судебные решения, жалобы жителей и заявки от администраций районов. Ремонт пройдет и в частном секторе, - сказал директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев.

На данный момент по всем объектам уже заключены контракты на проектирование. Оно должно быть завершено до конца 2021 года, после чего начнутся процедуры по определению подрядчиков.

Дороги, которые будут ремонтировать в 2022 году:

- капитальный ремонт Ленинградского проспекта (от улицы Волгоградской до улицы Строителей); - капитальный ремонт улицы Пожарского (от улицы Гоголя до улицы Технопарковой); - проспект Толбухина (от улицы Большой Федоровской до проспекта Октября); - улица Батова (от Тутаевского шоссе до улицы 23 Линия); - улица Большая Любимская (от дома № 9 по улице Большой Любимской до З-го Норского переулка); - улица Урочская (от дома № 43 по улице Урочской до проспекта Авиаторов); - улица Ударная (от улицы Малой Технической до улицы Попова); - проезд Ухтомского (от улицы Свободы до улицы Полиграфической); - улица Лесная (от улицы Овинной до дома №55 по улице Лесной); - улица Лизы Чайкиной (от улицы Воинова до дома №7 по улице Лизы Чайкиной); - улица Малая Техническая (от проспекта Фрунзе до улицы Низовой); - улица Первомайская (от площади Богоявления до улицы Волжской Набережной); - улица Слепнева (от Московского проспекта до Суздальского шоссе (с учетом дублера); - улица Старая Костромская (от Суздальского шоссе до улицы Пожарского); - улица Тверицкая Набережная (от 3-го Заречного переулка до улицы 3-й Островной); - Тормозное шоссе 2 этап (от улицы Корабельной до улицы Марголина); - Школьный проезд (от улицы Серго Орджоникидзе до проспекта Машиностроителей); - улица 1905 года (от улицы Большой Норской до дома №15 по улице 1905 года); - улица Голубятная (от границ Ярославля до улицы Лесозаводской (включая разворот маршрута общественного транспорта); - улица Согласная (от улицы Бакуниха до дома № 15 по улице Голубятной (включая маршрут общественного транспорта на улице Согласной); - улица Пригородная (от улицы Калинина до границ Ярославля (дваучастка); - улица Рылеева участки (от улицы Центральной (посёлок Ивняки) до переулка Софьи Перовской); - улица 1-я Вокзальная (от улицы Дегтяревской до улицы 1-й Рабочей); - улица 5-я Вокзальная (от улицы Большой Федоровской до улицы 3-й Вокзальной); - улица 3-я Новодуховская (от улицы Закгейма до улицы Декабристов); - улица Механическая (от улицы Лунной до границ Ярославля); - улица Врачебная (от улицы Магистральной до улицы Сельской); - улица Парниковая (от улицы Лунной до границ Ярославля); - реконструкция Мышкинского проезда (от улицы Магистральной до моста через реку Которосль в створе Комсомольской площади); - строительство улицы Строителей (от улицы Бабича до Ленинградского проспекта).

Кроме того запланировано устройство и восстановление девяти светофорных объектов:

- восстановление СО «улица Советская – улица Победы»; - восстановление СО «улица Чкалова – улица Чехова»; - восстановление СО «проспект Октября – ООТ «НИИМСК»; - восстановление СО «проспект Октября – ООТ «Областная онкологическая больница»; - восстановление СО «проспект Октября – ОАО «ЯМЗ», у дома №75»; - восстановление СО «улица Урочская - улица Дачная»; - устройство СО «улица Носкова – улица Стачек»; - устройство СО «ЮЗОД – дом 27 по улице Нефтяников»; - устройство СО «улица Угличская – улица 3-я Жилая».