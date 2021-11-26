В Ярославле проблему с транспортом решат с помощью крупных транспортных кампаний

Новые перевозчики начнут выводить автобусы на маршруты не позднее конца следующей недели. Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Михаил Евраев провел переговоры с крупнейшими российскими транспортными компаниями, которые работают во многих регионах страны, о привлечении их на работу в Ярославле. Договоренности достигнуты с ООО «РАНД-ТРАНС», Национальной транспортной ассоциацией, ПАО «Группа Автолайн».

С 26 по 29 ноября будут перезаключены договоры с местными подрядчиками, осуществляющими пассажирские перевозки в областном центре в настоящее время. Они будут обслуживать то количество маршрутов, которое соответствует их возможностям.

– Все перевозчики будут работать на равных условиях – и новые, и старые, - сообщил врио губернатора Михаил Евраев. – Новые контракты заключим по типовому договору Минтранса. В нем учтены все необходимые параметры для оказания качественных транспортных услуг. Мы хотим, чтобы в регионе начала формироваться новая транспортная политика, при которой каждый перевозчик работает по четким, понятным и прозрачным правилам и несет ответственность за невыполнение своих обязательств. Мы, в свою очередь, будем платить всем подрядчикам как положено, а они будут должны работать, как положено.

Дополнительные автобусы новые перевозчики, по информации областного правительства, начнут выводить на маршруты не позднее конца следующей недели. Все они будут обеспечены экипажами водителей, которые приедут на работу в Ярославль, в том числе и из других регионов. Мэрии города правительством области поставлена задача организовать для них проживание.