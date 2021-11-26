Костромич битой избил знакомого и оставил его умирать

28-летний житель Костромы обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28-летний житель Костромы обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности повлекло смерть потерпевшего.

Пьяная разборка в коммунальной квартире на улице Ленина произошла в ночь со 2 на 3 ноября. Двое мужчин разругались и один из них битой избил второго, после чего бросил еще живого умирать в одиночестве.

-Осознавая, что потерпевший находится в тяжелом состоянии, обвиняемый оставил его без оказания какой-либо помощи и ушел из квартиры, - уточнили в СКР по Костромской области.

Мужчину госпитализировали, но травма головы оказалась слишком серьезной: на следующий день костромич умер.

Обвиняемый в данный момент находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.