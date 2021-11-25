Выплаты больничных станут проактивными: что изменится?

С 1 января 2022 года привычный всем бумажный больничный уходит в прошлое Фото: Ксения Высотина

В четверг, 25 ноября в 11:00 в Ивановской области стартовал круглый стол на тему: «Особенности выплат пособий с 1 января 2022 г. Электронный листок нетрудоспособности и другие цифровые решения Фонда социального страхования». В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой встреча проходит в онлайн-режиме на площадке Zoom в формате видеоконференции.

В мероприятии принимают участие замначальника отдела страхования временной нетрудоспособности Валентина Есина, замначальника управляющего региональным отделением фонда Наталья Косарева, начальник отдела социальных программ Елена Смирнова, начальник отдела информатизации Светлана Тихвинская, а также начальник отдела по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации Екатерина Рябченкова.

Сегодня соцвыплаты жители области получают в заявительном порядке, а посредником между ним и фондом выступает работодатель. Благодаря новшеству получить деньги станет проще. С 1 января 2022 года привычный всем бумажный больничный уходит в прошлое. Специалисты круглого стола рассказывают о нюансах оформления электронного листка нетрудоспособности, а также о вступлении в силу новой, проактивной, системы начисления больничных. Участники мероприятия задают вопросы о социальных гарантиях и электронных сертификатах для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья.