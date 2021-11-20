Дом рушится и зарастает плесенью, бегают крысы: как живут люди на Портовой набережной в Ярославле

Дом признан аварийным, но расселят его не раньше 2025 года. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин съездил в гости к жильцам аварийного дома на Портовой набережной в Ярославле. В четырехэтажном доме на 24 квартиры, который разваливается на глазах, обрастает плесенью и кишит крысами, до сих пор живут люди. Кто смог найти другое жилье, давно уехал, остальным приходится мириться с тем, что есть. По словам собственников, то жилье, что предлагают в маневренном фонде, не многим лучше этого.

Ранее это здание принадлежало следственному изолятору, но в 2003 году было переведено в муниципальную собственность. Ярославцы приватизировали квартиры. В 2014 году дом признали аварийным, пообещали расселить к 2025 году, но сеть сомнения, достоит ли он до этих времен.

Плесенью покрыто все... ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

В 2019 году Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском к собственникам квартир и земельного участка, а также к мэрии Ярославля с требованием восстановить систему канализации, которая жителям может обойтись в очень внушительную сумму. Тем временем, суд не принял во внимание тот факт, что дом аварийный и в нем нельзя делать капитальный ремонт.

- Канализация теперь устроена самым примитивным образом: все нечистоты этого дома уходят в подвал в неочищенном виде и через землю – в Волгу-матушку, которая в двух шагах от здания, - рассказывает Сергей Бабуркин. – Ситуация в тупике, но нужно искать компромиссное для всех и всего решение!

Все нечистоты уходят в подвал в неочищенном виде и через землю – в Волгу. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Сейчас судебные приставы начали штрафовать собственников за неисполнение судебного решения, но даже если бы люди хотели его реализовать – это пока невозможно, ведь только собственник земельного участка, Росимущество, может обратиться за техническими условиями для присоединения дома к центральной системе водоотведения.

Те, кто смог, давно выехали из этого дома. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Сергей Бабуркин направил запросы в Росимущество, мэрию Ярославля, УФССП и Ярославскую природоохранную прокуратуру для выяснения обстоятельств и поиска выхода из сложившейся проблемы.