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Общество19 ноября 2021 10:15

На поврежденных трубах отопления Переславля могут согреться 16 тысяч 666 котов

ОНФ опубликовал ежегодный мониторинг состояния теплоизоляции труб, единицей измерения которого являются жирные коты
Полина Вачнадзе
На поврежденных трубах отопления Переславля могут согреться 16 тысяч 666 котов

На поврежденных трубах отопления Переславля могут согреться 16 тысяч 666 котов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Переславль-Залесский второй год подряд возглавляет рейтинг, который проводит Народный фронт. Эксперты ОНФ мониторят состояние теплоизоляции труб отопления в российских городах. А единицей измерения выступают коты, которые греются на поврежденных трубах.

- Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно 30 сантиметров для комфортного пребывания на теплотрассе зимой, - уточнили в ОНФ.

Итоги нового мониторинга «С теплом – труба» для Ярославской области неутешительны: в нем «засветились» Переславль-Залесский и поселок Константиновский Тутаевского района. Причем Переславль возглавляет рейтинг уже второй год подряд – на поврежденных трубах в микрорайоне Чкаловский могут комфортно расположиться 16 тысяч 666 котов (5 тысяч метров). На теплотрассах Константиновского, который занят пятое место в рейтинге, тепло будет 8 тысячам 333 котам (2,5 тысячи метров).

- Чкаловский микрорайон Переславля-Залесского лидирует в этом печальном рейтинге второй год. Чиновники обещали исправить все к этому отопительному сезону. К радости бездомных котиков, которые привыкли греться на трубах, ничего не изменилось. Без перемен и в поселке Константиновский Тутаевского района, оказавшемся на пятой строчке. Вообще, проблемы есть почти везде. Увы, их масштабы таковы, что в одиночку тому или иному предприятию, населенному пункту просто не справиться. Наши эксперты сейчас формируют новые общественные предложения в адрес губернатора. Обязательно попросим его обратить внимание на необходимость системно подойти к разрешению ситуации с изношенной изоляцией теплосетей и внедрению современных технологий выявления утечек тепла, – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Игорь Ямщиков.

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