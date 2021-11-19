На поврежденных трубах отопления Переславля могут согреться 16 тысяч 666 котов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Переславль-Залесский второй год подряд возглавляет рейтинг, который проводит Народный фронт. Эксперты ОНФ мониторят состояние теплоизоляции труб отопления в российских городах. А единицей измерения выступают коты, которые греются на поврежденных трубах.

- Расчет велся исходя из того, что среднестатистическому жирному коту нужно 30 сантиметров для комфортного пребывания на теплотрассе зимой, - уточнили в ОНФ.

Итоги нового мониторинга «С теплом – труба» для Ярославской области неутешительны: в нем «засветились» Переславль-Залесский и поселок Константиновский Тутаевского района. Причем Переславль возглавляет рейтинг уже второй год подряд – на поврежденных трубах в микрорайоне Чкаловский могут комфортно расположиться 16 тысяч 666 котов (5 тысяч метров). На теплотрассах Константиновского, который занят пятое место в рейтинге, тепло будет 8 тысячам 333 котам (2,5 тысячи метров).

- Чкаловский микрорайон Переславля-Залесского лидирует в этом печальном рейтинге второй год. Чиновники обещали исправить все к этому отопительному сезону. К радости бездомных котиков, которые привыкли греться на трубах, ничего не изменилось. Без перемен и в поселке Константиновский Тутаевского района, оказавшемся на пятой строчке. Вообще, проблемы есть почти везде. Увы, их масштабы таковы, что в одиночку тому или иному предприятию, населенному пункту просто не справиться. Наши эксперты сейчас формируют новые общественные предложения в адрес губернатора. Обязательно попросим его обратить внимание на необходимость системно подойти к разрешению ситуации с изношенной изоляцией теплосетей и внедрению современных технологий выявления утечек тепла, – сказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ярославской области Игорь Ямщиков.