Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 ноября 2021 9:00

В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 42 человека

За семь дней значительно уменьшилось количество госпитализированных
Полина Вачнадзе
Скриншот Яндекс.Статистика

Скриншот Яндекс.Статистика

В Ярославской области за сутки от коронавируса скончались 6 человек, поставлено 285 новых диагнозов.

За неделю в регионе, по данным оперштаба, умерли от COVID-19 42 ярославца, с начала пандемии – 1 495.

С 12 по 19 ноября зарегистрировано 1986 новых заражений, 603 человека вылечились.

На 405 человек уменьшилось количество госпитализированных.

- По данным на 19 ноября, госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 2444 пациентов: 1761 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 683 с типичной клиникой COVID-19, - говорится в сообщении правительства Ярославской области.

Статистика заболевших по районам Ярославской области

Статистика заболевших по районам Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Коронавирус Covid-19Общество: ВОПРОС ДНЯКоронавирус в Ярославской области 2020: последние новости