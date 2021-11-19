В Ярославской области за неделю от COVID-19 скончались 42 человека

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В Ярославской области за сутки от коронавируса скончались 6 человек, поставлено 285 новых диагнозов.

За неделю в регионе, по данным оперштаба, умерли от COVID-19 42 ярославца, с начала пандемии – 1 495.

С 12 по 19 ноября зарегистрировано 1986 новых заражений, 603 человека вылечились.

На 405 человек уменьшилось количество госпитализированных.

- По данным на 19 ноября, госпитализировано на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона 2444 пациентов: 1761 с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 683 с типичной клиникой COVID-19, - говорится в сообщении правительства Ярославской области.