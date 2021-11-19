Мэр Ярославля представил проект уникального биопарка

Впервые идея создать биопарк на базе ярославского зоопарка прозвучала в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. ФОТО: Наталья Бородина

Выступая перед экспертами в Сколково, мэр Ярославля Владимир Волков защитил проект создания в Ярославле уникального биопарка, который привлечет в город масштабные инвестиции.

- В биопарке, в отличие от зоопарка, животные находятся почти в естественной среде, - рассказывает Владимир Волков. - Для реализации проекта нам нужно развивать инфраструктуру: строить гостиницы, создавать дополнительные вольеры, оборудовать научную и реабилитационную базы.

ФОТО: Наталья Бородина

Впервые идея создать биопарк на базе ярославского зоопарка прозвучала в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. За прошедшие месяцы она получила поддержку. Уже известно, что для проектирования биопарка используют платформу «Росинфра», которая была запущена Национальным центром государственно-частного партнерства (ГЧП). Цифровой формат проектирования поможет создать оптимальную дорожную карту, учесть ключевые особенности и специфику проекта.

Свои проекты в Сколково представляли около ста городов России. В итоге Ярославль вошел в число приоритетных территорий, где будут реализованы проекты ВЭБ.РФ. Программа развития рассчитана до 2030 года, она принесет городу новые инвестиции и рабочие места.

ФОТО: Наталья Бородина

- Сейчас зоопарк посещают 300 тысяч человек в год, а мы хотим, чтобы был один миллион, - не скрывает амбиций Владимир Волков. — Мы хотим вывести биопарк в десятку лучших в Европе. Это будет точка роста для города колоссальная. Проект достаточно сложный и требует тщательной проработки, поэтому мы благодарны ВЭБ.РФ и Национальному центру ГЧП за содействие и за возможность в числе первых организовать работу в цифровом формате.

По словам градоначальника, Ярославль очень интересен потенциальным инвесторам. Так, только создание биопарка привлечет в город инвестиции на сумму около 13 миллиардов рублей.

ФОТО: Наталья Бородина

На территории биопарка в 200 гектаров будут размещены тематические рестораны и кафе, отель, оздоровительный центр, зоны проведения иппотерапии, дельфинотерапии, гарденотерапии. Предполагается построить экспозицию уникальных животных, фуд-корт и развлекательные зоны. Большое социальное значение будет иметь создание в ярославском биопарке федерального центра содействия реабилитации детей с ограниченными возможностями и онкологическими заболеваниями.